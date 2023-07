La Sala Plena de la Corte Constitucional estudia una ponencia que presentó el magistrado José Fernando Reyes Cuartas que pide declarar la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en materia de seguridad de los líderes sociales y los defensores de Derechos Humanos en el país.



Es decir, se está pidiendo que la Corte declare que hay una vulneración masiva de derechos de estas personas que afecta gravemente su seguridad y que necesita medidas urgentes y estructurales para resolverse.



(Lea: En el primer semestre del año fueron asesinados 92 líderes sociales: Defensoría)



De acogerse la ponencia, este ECI se sumaría al que el alto tribunal declaró en 2022 sobre la crisis de seguridad de los firmantes del acuerdo de paz.

Facebook Twitter Linkedin

José Fernando Reyes, magistrado Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

El magistrado Reyes es el ponente de un caso que acumula nueve tutelas presentadas por 18 líderes y defensores que alegan que su vida e integridad personal están en riesgo porque si bien tienen esquemas de seguridad, estos no tienen enfoque diferencial de género, étnico ni territorial, ni son suficientes.



En las tutelas se asegura que hay fallas en la protección de la Unidad Nacional de Protección por demoras o esquemas ineficientes e ineficaces que, además, no tienen en su estructuración un enfoque diferencial de género, étnico racial, cultural, ni territorial.



(Lea: Piden justicia por asesinato del líder nasa Fredy Alexánder Bomba Campo)



Igualmente , señalan que ello ha afectado la representación de las colectividades y que no existen políticas que eviten la estigmatización sistemática de la cual son víctimas.

Las tutelas bajo estudio tienen que ver con líderes indígenas, líderes de organizaciones campesinas y de víctimas del conflicto, con líderes ambientales, con líderes de comunidades afro, líderes estudiantiles y defensores y defensoras de derechos humanos en regiones específicas y de educadores.



Entre otros, las reclamaciones buscan que se presente y ponga en marcha una Política Pública de Garantías de Seguridad para la defensa de los derechos humanos con participación de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil y diseñar una metodología para las sesiones de trabajo de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) que involucre la creación de un plan de acción articulado institucionalmente para responder las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.



(Lea: CIDH reporta preocupación por muertes de defensores de derechos, esto dijo de Colombia)

Las preocupantes cifras de homicidios

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de referencia. Foto: Archivo / El TIEMPO

La Sala Plena estudia esta ponencia, que necesita cinco de nueve votos para ser aprobada, semanas después de que la Defensoría del Pueblo presentara el informe la situación de los líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en el primer semestre de 2023.



El informe dice que en ese periodo, se registraron 92 homicidios, lo cual, para el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, es “una cifra que muestra la continuidad de la violencia contra los liderazgos en las regiones”.



(Lea: El malestar en la Corte por la carta de Petro a Procuraduría / En Secreto)



Entre enero y junio los sectores sociales más afectados fueron los líderes comunales con 22 homicidios, líderes comunitarios con 20 casos y líderes indígenas 16. Estos tres grupos concentran el 63 por ciento del total de homicidios registrados por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

En el marco del estudio de estas tutelas, la Corte Constitucional realizó en abril de 2022 una audiencia pública en la que múltiples sectores solicitaron que se tomen medidas estructurales.



Por ejemplo, en esa audiencia, la representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Juliette de Rivero, dijo que era urgente adoptar una política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales, lo cual está previsto en el acuerdo de paz, como una estrategia para atender el incremento general de la violencia en los territorios hacia los líderes sociales y defensores de derechos humanos.



(Lea: 'No tengo enemistad grave con Nicolás Petro': Fiscal Barbosa a la Corte Suprema)



Rivero expuso que entre2012 y 2021 la ONU verificó 867 homicidios y advirtió que, a diferencia de otras formas de violencia, la muerte de personas defensoras no disminuyó tras la firma del acuerdo de paz. “Su aumento ha sido progresivo al pasar de 61 casos de homicidios verificados en 2016 a 84 en 2017 a 115 en 2018. Y desde ahí se ha mantenido alrededor de 100 casos”, dijo en ese momento.

justicia@eltiempo.com

@justiciaET

Lea más noticias de Justicia