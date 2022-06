Un juez del Circuito con función de Conocimiento Transitorio revocó la detención domiciliaria de cinco integrantes de la Primera línea y dictaminó que deberán ir a la cárcel.



Después de la decisión, Jonathan Stiven Cortés Aldana, líder del grupo, compartió un video en redes sociales, en el cual se quiebra contando lo sucedido.

Estos cinco jóvenes se encuentran procesados por los delitos de: concierto para delinquir, hurto simple, terrorismo, amenazas, lesiones personales, tortura, daño en bien ajeno, secuestro simple y perturbación en transporte público. Todos efectuados durante las manifestaciones del paro nacional.

Debido a esto, el juez consideró que los cinco sí representan un peligro para la sociedad, por lo que deberán ir a prisión.

"El peligro para la sociedad lo justificó el ente acusador adecuadamente, en consideración a la gravedad y la cantidad de los delitos imputados, en donde no solo ejercieron el derecho a la protesta los procesados como manifestó la primera instancia, si no que afectaron los intereses colectivos de la sociedad con su actuar en donde no solo les fue imputado un solo delito, fueron varios delitos y de extremada gravedad

como lo es el delito de secuestro el que afecta uno de los derechos fundamentales de las personas como lo es la libertad e integridad personal en donde tuvieron retenidas a las victimas durante un termino de 40 a 70 minutos, además siendo agredidas estas personas física y psicológicamente", dijo el juez.

Los jovenes son identificados como: Jonathan Stiven Cortés Aldana, Andrés Felipe Rodríguez Chaves, Karina Yurley Cepeda Andrade, Maura Valentina Díaz Flórez y Julián Andrés Moreno Otero.

Cortés, por su parte, fue capturado en octubre del 2021 por la Policía Nacional para empezar una investigación en la cual se conociera si el hombre había estado involucrado en actos vandálicos y ataques contra agentes de la Fuerza Pública.

Mientras se esclarecían los hechos, a los cinco se les había otorgado el beneficio de aseguramiento domiciliario.

Sin embargo, en la investigación se pudo identificar que Cortés y sus compañeros lideraron ataques contra el Portal de TransMilenio de Suba y contra los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Así que en una segunda instancia, las autoridades ordenaron que serán enviados directamente a prisión.

Después de que se diera a conocer la decisión del juez, el líder de la Primera Línea compartió un metraje en el que se le quiebra la voz.

El hombre dice: “Estábamos en la audiencia, el juez nos acabó de revocar la medida de aseguramiento”. Además, en la grabación se logra escuchar a una mujer de fondo bastante desconsolada.

Como era de esperarse, el video se viralizó.

Ahora, los jóvenes deberán completar su proceso judicial desde la cárcel.

