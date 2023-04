El Gobierno del Presidente Gustavo Petro apoyó ante la Corte Constitucional una demanda presentada por el Grupo de Litigio de Interés Público de la Universidad del Norte y la Liga de la Salud Trans que solicita ampliar la licencia de maternidad tanto a las personas no binarias como a los hombres trans.



El recurso que estudia la Corte dice que como la norma actual se refiere a las “mujeres”, “madres” y “trabajadoras”, sin incluir a las personas gestantes que no se identifican con el género femenino, se está desprotegiendo a un grupo poblacional que puede quedar en embarazo y dar a luz, afectándose el derecho a la igualdad.



“La licencia de maternidad es un beneficio que responde a un imperativo constitucional, pero que se ha restringido solo a las mujeres y ha excluido a hombres trans, personas no binarias o de género diverso en capacidad de gestar, por lo que no pretendemos excluir la norma del ordenamiento jurídico sino condicionar su interpretación para ampliar su campo de aplicación, sin desmejorar la situación de las mujeres, quienes actualmente gozan de dicha garantía”, dice el recurso.



La Gerencia de Diversidad Sexual y Derechos LGBTIQ de la Vicepresidencia de la República le dijo a la Corte que, en efecto, se excluyen en las normas actuales a los hombres trans y a las personas No Binarias en estado de embarazo, por lo cual “ este grupo poblacional carecería de regulación legal y acceso a las protecciones constitucionales relacionadas con dicha licencia, así como a las garantías a la seguridad y protección social, por ende, se estaría violando el artículo 13 de la Constitución”.

Según la entidad, la aplicación estricta de la ley solo aplicaría a las mujeres cisgénero (cuya identidad y expresión de género coincide con el sexo biológico), por lo que “se sugiere que la interpretación deba ser entendida en un marco de protección a la luz de los Derechos Humanos, ampliando la observación al reconocimiento de grupos poblacionales sistemáticamente discriminados e invisibilizados”.



“De la misma manera debe ser una tarea importante acoger las visiones de hombres Trans, Transmasculinidades y personas No Binarias en el desarrollo de la sentencia, pues son sus experiencias de vida las que deben dar cuenta de las omisiones y situaciones que debe atender el Estado en todos los órdenes territoriales”, indicó.

Lo que dicen Minsalud y Minhacienda

El Ministerio de Salud, a su turno, le solicitó a la Corte que extienda la licencia y se aplique a la “mujer, persona gestante o persona con capacidad de gestar (…) comprendiendo como persona gestante a toda aquella persona con capacidad biológica de quedar en embarazo y atravesar el proceso de gestación, lo que abarca, hombres transgénero, transmasculinidades y personas no binarias con capacidad de gestar, sin excluir otras identidades de género con las cuales la persona se autoreconozca como una medida de protección del derecho fundamental a la identidad de género”.



Y el Ministerio de Hacienda dijo que esa posible extensión no tiene ningún costo fiscal o económico adicional para el Sistema General de Seguridad Social Integral, ya que en todo caso siempre habrá una persona gestante o adoptante” y, por tanto, esta persona “debe poder ser beneficiaria de la licencia del artículo 236 del [Código Sustantivo del Trabajo], siempre que haya cumplido con los requisitos de cotización previstos en la ley”.



“Es decir, la licencia (en la época de parto) de acuerdo con los fines (para) los que fue prevista, no implica un costo adicional para el Sistema si es reconocida a un hombre trans o persona no binaria, pues no se extiende a personas diferentes de la gestante, debido a que de todas formas será reconocida a las personas trabajadoras después del parto, con el fin de poder crear los vínculos familiares correspondientes y garantizar la recuperación de la persona gestante, así como del recién nacido”.

Corte Constitucional 2023 Foto: Corte Constitucional

Organizaciones piden medidas afirmativas

La demanda es apoyada igualmente por el Centro de Derechos Reproductivos, Colombia Diversa, el Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva en Colombia, entre otros.



Este último, por ejemplo, dijo a la Corte que negar la licencia posparto a personas que gestan, distintas a mujeres, “restringe en principio el derecho fundamental a la vida del menor, en tanto él solo no puede garantizarse el acceso a necesidades básicas si no existe la presencia de sus progenitores, quienes están obligados a brindar los cuidados necesarios para mantener, no solo la existencia, sino la calidad de vida durante los primeros años de vida del hijo, hija o hije”.



Colombia Diversa, además, le pidió a la Corte que exhorte al Ministerio de Salud para que incluya variables diferenciales que permitan recoger datos sobre el estado de acceso de personas trans a beneficios de seguridad social en general, y de salud en particular.

Según indicaron, la situación de las personas con identidad de género diversas, específicamente de los hombres trans y las personas con género no binario que tienen la capacidad de gestar “ha venido siendo invisibilizada y por ende se desconoce el estado de acceso de las personas trans a los beneficios otorgados en la seguridad social”.



Por ello, indicaron, es necesario que el Ministerio cree un sistema de información estadística que “permitirá realizar un análisis profundo sobre la situación que enfrentan las personas trans y no binarias con capacidad de gestar a la hora de acceder a los beneficios de la seguridad social, situaciones que una vez conocidas marcaran los verdaderos retos legales y éticos del acceso a los beneficios establecidos tanto en la seguridad social como en el ordenamiento jurídico de manera general”.



