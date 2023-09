El Ministro de Justicia, Néstor Osuna, se pronunció sobre la libertad de la diseñadora Nancy González de Barbieri, que se dio como medida provisional en Estados Unidos apenas llegó a ese país extraditada desde Colombia.



Osuna dijo que en Estados Unidos son "menos carceleros" y que su caso es un ejemplo de reflexión de que no toda conducta se debe sancionar con cárcel.



"Por supuesto que esta señora tiene presunción de inocencia y no tengo ninguna relación con ella. Pero sí suscita la reflexión que un sistema de justicia que todos admiramos y reconocemos Como el de Estados Unidos, no tiene problema de, un día, en reconocerle libertad provisional", dijo.



En un evento de la Corte Suprema de Justicia y en un panel sobre derechos humanos que lideró el director de EL TIEMPO Andrés Mompotes, el ministro Osuna dijo que esto implica que ella se va a poder defender en libertad, mientras que en Colombia este tipo de medidas generan duras polémicas y rechazos.



"Entre nosotros causa tanta dificultad pensar que uno se pueda defender en libertad y que un castigo no necesariamente tiene que ser cárcel. Un castigo puede ser una multa, puede ser reparación a las víctimas, en este caso, podría ser reparación al medio ambiente", agregó.

El Ministro Osuna dijo que aunque se trata de una medida provisional, lograda mediante el pago de una fianza, es un caso que "me parece aleccionador para nosotros".



"Notros tenemos unas penas de cárcel altísimas, tenemos detención preventiva casi generalizada. No quiero decir que tengamos que cambiar ya nuestras formas, sino que es un motivo de reflexión", señaló.



Osuna, además, reveló que desde el inicio del Gobierno de Gustavo Petro esa cartera ha autorizado 168 extradiciones a varios países del mundo y no solo a Estados Unidos.

