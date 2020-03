Libertad condicional a Santofimio, condenado por magnicidio de Galán

Este jueves estaría saliendo de prisión el exsenador y exministro Alberto Santofimio Botero, quien fue condenado a 24 años de prisión por el magnicidio del excandidato presidencial Luis Carlos Galán.



La libertad condicional a Santofimio-quien está privado de su libertad desde 2011- la otorgó, por vía virtual, el juzgado 16 de ejecución de penas de Bogotá, tras múltiples solicitudes de la defensa del exsenador, que argumentó que ya tenía la condición de haber cumplido tres quintas partes de su condena.



Esta última solicitud de libertad condicional la había hecho su abogado hace aproximadamente 20 días.

(En otras noticias :Con unidades élite en moto, la Policía enfrentará posibles saqueos

No obstante, antes de salir de La Picota, en donde está recluido, Santofimio debe pagar una caución de 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes, así como comprometerse a resarcir a sus víctimas.



(Le puede interesar: Lo que falta para dar casa por cárcel a miles de presos por covid-19)



Según informó el abogado de Santofimio, Édgar Aguilar, esperan pagar la caución este mismo miércoles, con lo que creen que el jueves el juzgado estaría expidiendo la boleta de libertad del exsenador.



Santofimio fue condenado en 2007 a 24 años de cárcel, pero además le habían ordenado un pago por perjuicios materiales de más de 1.700 millones de pesos por la muerte de Galán, sumado a otro de más de 230 millones por la muerte del escolta Santiago Cuervo.Según su abogado, del total de la condena, Santofimio ha pagado -entre tiempo efectivo y redención de pena- 16 años de prisión.

(Lea también: Juez, fiscal y un policía caen en redada contra abusadores sexuales)

Aunque por un tiempo el exministro llegó a disfrutar de casa por cárcel, en mayo del 2019 un juzgado le revocó ese beneficio por no haber reparado a sus víctimas ni haber acreditado que no tenía dinero para hacerlo, por lo que lo envió a La Picota.



De otro lado, Santofimio también le había pedido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que revisara su caso, pero esa justicia le cerró la puerta por el crimen de Galán, al considerar que no tenía nada que ver con el conflicto armado.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com