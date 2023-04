La Corte Constitucional negó las pretensiones de una demanda que pedía tumbar la Ley para la Transición y Dinamización del Mercado Energético por supuestos vicios de forma.



Con ponencia de la magistrada Paola Meneses, la Sala Plena consideró que el trámite en el Congreso de la Ley 2099 de 2021 no vulneró los principios de publicidad y consecutividad como aseguraba una demanda presentada por Javier Arenas, Juan Felipe García, Joaquín Garzón, Carolina García, Carlos Barrera y Mauricio Madrigal.



“Las proposiciones presentadas en el procedimiento legislativo de la Ley 2099, relacionadas con las disposiciones a las que se circunscribió el control de constitucionalidad, sí fueron debidamente publicitadas. Lo anterior quiere decir que no se presentaron inconsistencias en el trámite de exposición y presentación de las proposiciones legislativas de tales disposiciones legales”, dijo la Corte.



Los demandantes decían, entre otros, que la ley debió haber sido de iniciativa de Gobierno por contener disposiciones tributarias, la Sala Plena dijo algunas de estas “no debían ser de iniciativa gubernamental y otras, siéndolo, fueron debidamente avaladas por el Gobierno nacional”.

En un comunicado de prensa, la Sala dijo que la ley tramitada bajo el mensaje de urgencia no violó procedimiento alguno ni se le podía exigir que la misma arrancara su camino en el Congreso por la Cámara de Representantes.



Así, la Corte avaló 21 artículos de la norma. En este caso, la Procuraduría apoyaba mantener la ley intacta al encontrar que si bien los ponentes de la iniciativa no leyeron todas las proposiciones presentadas, el texto y sus ponencias fueron publicadas en las gacetas del Congreso y fueron enviados a los congresistas a sus correos electrónicos.

