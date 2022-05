Actualmente, la Corte Constitucional estudia varias demandas contra la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Congreso en 2021 y que incluyó, entre otras cosas, una reforma al Código de Policía.



En esa reforma se estableció que si pasados seis meses de la imposición de un comparendo de la Policía la persona aún no la ha cancelado, no podrá ser nombrada o ascendida en cargo público o “inscribirse a los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil”.



De acuerdo con la demanda que cursa en el alto tribunal, las restricciones por no haber pagado los comparendos para ser nombrado como servidor público o inscribirse a los concursos no cumplen el carácter disuasorio para educar, proteger o restablecer la convivencia ciudadana y limitarían el acceso a cargos públicos de manera desproporcionada.



Al respecto, la Procuraduría envió a la Corte su concepto en el debate y señaló que a su juicio, las disposiciones no vulneran la Constitución ni son desproporcionadas.



En primer lugar, el órgano de control señaló que estas normas son un desarrollo legítimo de la libertad de configuración del Congreso para establecer los requisitos para el ingreso a empleos públicos.



En ese sentido, el concepto del Ministerio Público dice que las disposiciones buscan optimizar el principio de la moralidad administrativa y pretenden satisfacer el deber de toda persona que ejerce función administrativa de cumplir la Constitución y las leyes.



En segundo lugar, la entidad refirió que las dos restricciones son idóneas para coaccionar al infractor a que pague oportunamente las multas y evite incurrir en nuevas conductas censurables más adelante, que interferirían en las aspiraciones de las personas de acceder a un cargo público.



La Procuraduría también consideró que no hay otras formas menos lesivas e igual de efectivas para optimizar el principio de moralidad administrativa diferentes a "impedir que las personas con multas pendientes de pago puedan aspirar a prestar sus servicios al Estado". El concepto añade que las restricciones tampoco inhabilitan por un tiempo indefinido a quienes desean aspirar a un cargo público.



"Se trata de medidas que son estrictamente proporcionales, pues si bien tienen impacto en el derecho a acceder a cargos públicos, lo cierto es que no se trata de restricciones absolutas, sino de limitaciones que están supeditadas a la condición de pagar la multa adeudada al Estado por la infracción de la ley, la cual fue impuesta a título de sanción luego de un trámite con las garantías del debido proceso", concluyó argumentando el Ministerio Público.



Por esos motivos, la Procuraduría le pidió a la Corte dejar estos apartados de la Ley de Seguridad Ciudadana tal y como están.

