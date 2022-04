El Gobierno Nacional defendió a través del Ministerio del Interior y ante la Corte Constitucional la reforma a la Ley de Garantías que el Congreso aprobó en 2021, avalando que las entidades territoriales y la Nación celebren convenios para ejecutar proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación, durante la campaña al Congreso y a la Presidencia.



(Le puede interesar: Los cargos por los cuales EE. UU. pide extraditar a la hermana de ‘Otoniel’)



Esa reforma, que fue demandada más de 40 veces ante la Corte Constitucional, suspendió la ley de garantías durante el 2022. Según el Ministerio esto era necesario ante los efectos de la pandemia de covid-19 y para la reactivación económica.



(Le puede interesar: Corte hará audiencia por situación de defensores de derechos humanos)

“Ya que, con este artículo puede transferir recursos y adelantar proyectos de manera más expedita. Esto trae consigo la generación de empleo y progreso para las regiones”, dice el concepto.



El Ministerio dijo que a pesar de las medidas tomadas por el Gobierno nacional, “la tasa de desempleo sólo bajó 2,2 puntos porcentuales frente al año 2020 (15,9 %), ubicándose en el 2021 en 13,7 %. Mientras que, la pobreza monetaria se mantuvo en términos similares al 2020 con una leve baja que se espera” y que “el Covid-19 ha hecho estragos en la economía nacional”.



(Le puede interesar: Corte niega tutela y mantiene condena a asociados de los Rodríguez Orejuela)



Las demandas aseguran que esa suspensión de la Ley de Garantías debió tramitarse en una ley estatutaria y no en una ordinaria como sucedió en el Congreso, que se desconoció que estos asuntos electorales no pueden ir en una ley de presupuesto y que se vulneró el principio democrático, entre otros.



Según el Ministerio, el hecho que la ley de garantías tenga el carácter de estatutario, “no implica que todas sus disposiciones contengan el mismo, pues un artículo que pueda estar contenido en una norma tramitada a través del procedimiento para las leyes ordinarias, puede también contemplarse en una ley estatutaria”.



(Le puede interesar: Corte Constitucional avala ‘amnistía’ a medios comunitarios por la pandemia)

No se desconoce el hecho de que la ley anual de presupuesto no puede tener vocación de permanencia. Incluso la norma demandada, es clara al establecer que la misma tendrá vigencia durante el año 2022 FACEBOOK

TWITTER

En ese sentido, según el Gobierno el Congreso sí tiene la facultad de “modificar a través de leyes ordinarias preceptos establecidos en normas estatutarias, con observancia de las condiciones referidas, razón por la cual, el cargo propuesto por desconocimiento de la reserva de ley estatutaria, no está llamado a prosperar”.



El Gobierno dice que esta norma sí está relacionada con el resto de la ley del Presupuesto, a diferencia de lo que dicen las demandas, ya que “el contenido busca regular lo concerniente a la ejecución de programas y proyectos correspondientes al mismo”.



(Le puede interesar: Pleito de tierras del resguardo Siona Buenavista podría llegar a la Corte)



“Se debe indicar que no se desconoce el hecho de que la ley anual de presupuesto no puede tener vocación de permanencia, a tal punto, que incluso la norma demandada, es clara al establecer que la misma tendrá vigencia a partir de su publicación y durante el año 2022”, dice el concepto del Ministerio.

Facebook Twitter Linkedin

Sala Plena Corte Constitucional 2022. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

Lo que dice Colombia Compra Eficiente

Esta Agencia estima que 4 4 meses antes a las elecciones de presidente no se podrán celebrar convenios directamente y solo podrán ser suscritos a través de mecanismos de convocatoria pública FACEBOOK

TWITTER

En este proceso, que está en manos de la magistrada Diana Fajardo, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente emitió un concepto técnico en el que dice que si bien la reforma habilitó a los entes territoriales para suscribir convenios interadministrativos con la nación, “tales convenios solo pudieron ser celebrados, de manera directa, hasta el 29 de enero de 2022, fecha a partir de la cual empezó a regir la restricción del artículo 33 de la Ley 996 de 2005”.



“Esto, comoquiera que el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, norma acusada, modificó únicamente el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005. Lo anterior, no obsta por razones obvias para que en virtud del artículo 124 de la Ley del Presupuesto, entre entidades del orden nacional y territorial se celebren convenios interadministrativos, como producto de la realización de procesos competitivos con pluralidad de oferentes”, indicó la Agencia.



(Le puede interesar: Condenan a la Nación por menor que se ahogó en hogar de paso en Medellín)



“Así, durante el periodo preelectoral de elección al Congreso de la República, en principio, se aplicó, únicamente, la prohibición del parágrafo 38, a partir del 13 de noviembre de 2021, sin perjuicio de la habilitación para suscribir convenios interadministrativos, bajo los supuestos del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021”, agregó la Agencia.



“Sin embargo, -insistió la entidad-, una vez inició el periodo preelectoral para la elección de Presidente y Vicepresidente comenzaron a ser aplicadas ambas restricciones, es decir, la del parágrafo del artículo 38 y la del artículo 33 de la Ley de Garantías, de manera simultánea, es decir, a partir del 29 de enero de 2022”.



(Le puede interesar: Aborto: a casi 2 meses de fallo que amplió despenalización, siguen barreras)



Y, por tanto, “esta Agencia estima que dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones de presidente y vicepresidente de la república no se podrán celebrar convenios y contratos interadministrativos a través de contratación directa, y solo podrán ser suscritos a través de mecanismos de selección que impliquen convocatoria pública, y, además, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021”.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia