La Federación Colombiana de Municipios le solicitó a la Corte Constitucional dejar intacta la polémica reforma a la Ley de Garantías que el Congreso aprobó en 2021, permitiendo que las entidades territoriales y la Nación celebren convenios para ejecutar proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación en plena campaña electoral, elemento que antes no era permitido.



La reforma, en palabras sencillas, suspendió la ley de garantías durante todo el 2022 permitiendo esta contratación y generó múltiples reparos públicos. La Corte estudia 42 demandas acumuladas que piden tumbar este cambio diciendo, entre otros, que se trata de un ‘mico’ y que afecta el sistema de pesos y contra pesos.

En concepto enviado a la Corte, Fedemunicipios pidió avalar este cambio al señalar que su objetivo es “reactivar la economía del país, ante los graves efectos que ha traído la pandemia derivada del virus covid-19”.



“El artículo 124 de la Ley 2159 de 2021 lo que persigue es que, a través de convenios interadministrativos con las entidades territoriales, la Nación pueda promover la reactivación económica. Ya que, con este artículo puede transferir recursos y adelantar proyectos de manera más expedita. Esto trae consigo la generación de empleo y progreso para las regiones”, dice el concepto de 10 páginas firmado por el director Ejecutivo Gilberto Toro.



La Federación aseguró que la expedición de la Ley de Garantías “tuvo como principal objetivo garantizar la transparencia de las elecciones nacionales y regionales ante la implementación de la reelección presidencial en el país, que se produjo mediante el Acto Legislativo 002 del 2004”.

Y señaló que al eliminarse la reelección presidencial en el 2015, “no resulta conducente mantener estos artículos que nacieron precisamente, para asegurar la igualdad de condiciones entre los candidatos y la transparencia en el desarrollo de las elecciones”.



“Dicha norma es superflua en la medida que regula un supuesto de hecho que ya no es posible, dado que, el ordenamiento jurídico no prevé la reelección. En este orden de ideas, dicha norma tiene como efecto entorpecer la adecuada gestión de los dineros públicos y no el fin que tenía en un principio, al no permitir realizar determinadas obras sin tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos”, agregó Fedemunicipios.



Cabe recordar que hace un mes, la Corte Constitucional declaró la urgencia nacional para estudiar rápidamente estas demandas. Esta figura opera desde el momento en que se presente la respectiva ponencia a la Sala Plena para darle prelación a su estudio.



El caso está en manos de la magistrada Diana Fajardo.

