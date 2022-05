La Corte Constitucional tumbó la reforma a la Ley de Garantías que el Congreso de la República aprobó en octubre de 2021, permitiendo que durante todo este año y en plena época electoral, la Nación pudiera celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación.



Con ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, la Sala Plena le dio efectos retroactivos a su decisión a partir de la expedición de la ley por lo que, al no existir el fundamento legal, los convenios interadministrativos que se suscribieron mientras esta reforma estuvo vigente, deben ser liquidados.

La reforma, que fue considerada un ‘mico’, se incluyó en la Ley del Presupuesto y, en la práctica, suspendió la Ley de Garantías, lo cual fue ampliamente criticado por múltiples sectores políticos por la forma como se tramitó en el Congreso y porque, se habría abierto la puerta a “favorecer sectores” en campaña al Legislativo y a la Presidencia.



Tan es así, que a la Corte Constitucional, que solo podía estudiar el caso por demanda de ciudadanos, llegaron más 40 recursos que alegaban en palabras sencillas que la única forma de modificar la Ley de Garantías era mediante una ley estatutaria y no una ordinaria como sucedió, y menos en una ley de presupuesto.



Con urgencia nacional, lo cual implicó poner este tema sobre otros en el orden del día de la Sala Plena apenas se presentó la respectiva ponencia, la Corte Constitucional señaló que se trató de una reforma abiertamente inconstitucional, tanto por fondo como por forma y declaró inexequible el artículo en comento: el 124 de la Ley 2159 de 2021.



La ponencia inicial decía que los convenios que se hayan suscrito y, al momento de tomar esta decisión, ya estuvieran ejecutados no se verán afectados por ser una situación consumada.



Pero, los que a hoy estén en etapa previas, deberían terminarse y liquidarse inmediatamente “suscribiendo el documento respectivo y sin perjuicio de las restituciones a que haya lugar”.



La ponencia que se estudió decía inicialmente que en los casos en que la terminación de contratos y su liquidación puedan poner en riesgo el patrimonio público, era responsabilidad de la Nación y los entes territoriales encontrar las vías adecuadas, “conforme a las reglas contractuales vigentes y aplicables”, para la conservación y terminación los convenios suscritos por la habilitación que dio la reforma.



(Lea: Por qué el Consejo de Estado negó tutela sobre extradición de 'Otoniel'?)La Sala Plena hizo una ardua discusión al respecto y fijó unas reglas para poder hacer la terminación de esos contratos que serán explicadas por el alto tribunal en próximas horas.

Las diferentes posiciones

En este caso, el Gobierno dijo que la reforma la Ley, que la suspendió durante la vigencia de 2022, era necesaria ante los efectos de la pandemia de covid-19 y para la reactivación económica.



“Ya que, con este artículo puede transferir recursos y adelantar proyectos de manera más expedita. Esto trae consigo la generación de empleo y progreso para las regiones”, dice el concepto.



Según el Ministerio del Interior, el hecho que la ley de garantías sea estatutaria, “no implica que todas sus disposiciones contengan el mismo, pues un artículo que pueda estar contenido en una norma tramitada a través del procedimiento para las leyes ordinarias, puede también contemplarse en una ley estatutaria”.



Según la Procuraduría, esta reforma era contraria a la Constitución “debido a la especial fuerza que caracteriza a las normas estatutarias (como lo es la Ley de Garantías Electorales), no es posible constitucionalmente su modificación por medio de una disposición contenida en una ley anual de presupuesto”.



Margarita Cabello le había dicho a la Corte que el hecho que se haya eliminado la figura de la reelección presidencial no alteraba la prohibición de realizar contratos interadministrativos en época electoral que fue expedida antes, cuando sí existía esa figura, porque "se trata de una regulación que se refiere a la participación en política de los servidores públicos con ocasión de las diferentes elecciones, sin circunscribirse a los comicios para elegir al Jefe de Estado”.



Y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente señalaba que si bien la reforma habilitó a los entes territoriales para suscribir convenios interadministrativos con la nación, “tales convenios solo pudieron ser celebrados, de manera directa, hasta el 29 de enero de 2022, fecha a partir de la cual empezó a regir la restricción del artículo 33 de la Ley 996 de 2005”.



“Esto, comoquiera que el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, norma acusada, modificó únicamente el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005. Lo anterior, no obsta por razones obvias para que en virtud del artículo 124 de la Ley del Presupuesto, entre entidades del orden nacional y territorial se celebren convenios interadministrativos, como producto de la realización de procesos competitivos con pluralidad de oferentes”, indicó la Agencia.

