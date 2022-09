Al estudiar el caso del nombramiento de Diego Molano como ministro de la Defensa en el gobierno de Iván Duque, el Consejo de Estado despejó una duda que se ha presentado sobre la Ley de Cuotas en el país: cuántos de los 18 ministerios que hoy existen deben estar al mando de mujeres.



La respuesta que dio el alto tribunal es que debe haber seis. Lo anterior, porque el 30 por ciento de 18 ministerios es 5.4 y, según la decisión, no debe aproximarse a 5, como decía el Gobierno anterior, sino a seis, a pesar de ser un décimal inferior de 0.5, porque se trata de ejercer acciones afirmativas en favor del género históricamente discriminado.



Dado que los cinco ministerios que ocupaban las mujeres en ese entonces era equivalente al 27,7% del gabinete, la sala consideró que no se cumplió con la cuota legal de género y ratificó la decisión que había anulado el nombramiento de Molano.



El Consejo de Estado dijo que el hecho de que solo cinco mujeres encabezaran el total de los 18 ministerios en el gabinete de entonces da cuenta del incumplimiento de la cuota mínima de género.



Sostuvo que ese número correspondía al 27,77 por ciento y no al 30 por ciento exigido por la ley.



"En los casos en los cuales el cálculo del 30 % de la cuota de género dé como resultado un número entero seguido de un decimal, independiente de que el decimal sea menor o mayor a punto cinco (0.5), la cifra debe aproximarse al número entero siguiente que permita cumplir dicho porcentaje y no al inferior”, dice el fallo.



Esta decisión, aunque versa sobre el gabinete anterior, da cuenta de la regla de que debe seguirse actualmente, ante las dudas y diferencias de criterios jurídicos sobre si son cinco o seis la cuota mínima de mujeres. Esta cifra cambiará, si se modifican los actuales 18 ministerios.



El gobierno Duque, por ejemplo, decía que el 30 por ciento del total de ministerios debía ser cinco porque el 5.4 (el 30 % de 18) al referirse a personas, debía aproximarse al número entero más cercano.



