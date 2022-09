Según un fallo del Consejo de Estado, el nombramiento de Daniel Palacios como ministro del Interior, durante el gobierno de Iván Duque, violó la cuota mínima de género, que exige que el 30 por ciento de los más altos cargos del Estado sean ocupados por mujeres.



(Lea: Mario Castaño: senador aceptó que lideró una red de corrupción y será condenado)



De acuerdo con el alto tribunal, el nombramiento supuso que solo cinco de los 18 ministerios fueran dirigidos por mujeres, lo que equivale a un margen de solo el 27,7 por ciento, que es inferior al mínimo exigido por la ley.



(Lea: La Boquilla: Procuraduría pide devolver título de tierras que entregó Obama)

Por estas razones, se ratificó el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló su nombramiento. Esta decisión, si bien no tiene efectos, reitera la obligación de cumplir con la ley de cuotas.



En este caso, los demandantes decían que dado que antes de este nombramiento fungía como ministra del Interior Alicia Arango, el gabinete estaba compuesto por seis mujeres, lo que equivalía a un 33,3 por ciento de los 18 ministerios.



(Lea: 'Mi hijo es trans y necesita avanzar en la transición, no retrasarla')



A su juicio, en ese entonces sí se estaba cumpliendo la cuota mínima de género, exigencia que pasó a desconocerse con el nombramiento del ministro Palacios porque entonces en ese momento quedaron solo cinco ministras mujeres, es decir, el 27,7 por ciento del gabinete.



El Consejo de Estado estudió el caso en segunda instancia y precisó que el 30 por ciento de 18 ministerios, que da 5,4, debe aproximarse a seis y no a cinco. Es decir que debe haber seis mujeres en el gabinete.



(Lea: Cartel de la toga: razones de la Corte para ordenar captura de Leonidas Bustos)



"Además no puede perderse de vista que desde octubre de 2014, la Sección

Quinta del Consejo de Estado ha aplicado la norma, bajo el entendido de que en los

casos en que el cálculo arroja un número entero y un decimal, por regla debe

aproximarse al número entero siguiente y no al inferior", dice el fallo.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia