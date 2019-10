¿Por qué le piden a la Corte prorrogar la ley de víctimas?

La Corte Constitucional recibió una demanda con la que se busca ampliar el tiempo de la ley de víctimas, que se creó en el 2011 y se convirtió en una de las políticas clave en el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. La vigencia de esta norma termina en junio del 2021, pero muchos de sus objetivos no se han cumplido.

En medio de una audiencia pública en la Corte, el exministro Juan Fernando Cristo, quien demandó uno de los artículos de la ley que establecía su vigencia, aseguró que la ley de víctimas tiene una relación directa con el acuerdo de paz, de allí la importancia de mantenerla. Según Cristo, la ley se debería ampliar hasta el tiempo de vigencia del acuerdo de paz, que va hasta el 2030.



Según Cristo, el tiempo que se planteó en la ley del 2011 no es suficiente para reparar a todas las víctimas del conflicto armado, algo que hace parte del núcleo del acuerdo de paz con las Farc.



"La extinción de la ley generaría una violación grave de derechos fundamentales. En lugar de fortalecerse y ampliarse la oferta de medidas de reparación, se estaría cesando el accionar de dichos mecanismos, lo que contraría de forma evidente la estructura constitucional que se diseñó para la implementación del acuerdo de paz", dijo Cristo.

Según el exministro, la ley de víctimas diseñó un sistema completo para la identificación, reparación y restitución de las víctimas del conflicto, lo que permite cumplir parte de lo acordado en La Habana.



También dijo que "esta ley es indispensable" para materializar los actos legislativos del 2017 y 2018, que se crearon a partir del acuerdo de paz.



Si se acaba el tiempo para la ley de víctimas, asegura Cristo, se acabaría la política públicas más ambiciosa que ha diseñado el Estado "para la reparación de los derechos de las víctimas". Así, dice Cristo, se acabaría porque se acaban sus 10 años, pero no porque se haya cumplido todavía el objetivo por el que fue creada.

Juan Fernando Cristo. Demandante: “Colombia hoy es un modelo en materia de reconocimiento y reparación de los derechos de las víctimas. Ese modelo le permitió al Estado tener legitimidad ética y política para exigirle a las FARC el reconocimiento de los derechos de las víctimas.” pic.twitter.com/E6ABpSYI52 — Corte Constitucional (@CConstitucional) October 10, 2019

Mediante la ley de víctimas se han reconocido a 8.3 millones de colombianos como afectados por el conflicto armado. Si se acaba la ley, dijo Cristo, "se desconocerían sus derechos y se extinguirían las posibilidades de reparación individual y colectiva, y rehabilitación. También se acabaría la restitución de tierras para personas que fueron despojadas de las mismas. Hay muchos procesos en trámite actualmente. La Unidad de Tierras desaparecería, y los tribunales de restitución de tierras, igualmente", dijo Cristo.

No dejemos a los vaivenes de la política colombiana los derechos de las víctimas FACEBOOK

TWITTER

Además, dijo Cristo, desaparecería la Unidad de Reparación de las Víctimas y el Registro Único de Víctimas. "Colombia hoy es un modelo en materia de reconocimiento y reparación de los derechos de las víctimas. Ese modelo lo creamos unilateralmente el Estado colombiano antes de iniciarse las negociaciones de paz del 2012. Ese modelo le permitió al Estado tener la legitimidad ética y política para exigirle a las Farc el reconocimiento de los derechos de las víctimas, y eso llevó a que el acuerdo de paz colocara a las víctimas en el centro del acuerdo. Al día de hoy esa ley de víctimas ha permitido indemnizar más de 900.000 colombianos. No hay ningún país del mundo que haya llegado a esa cifra, y restituir más de 370.000 hectáreas a campesinos despojados, y atender a millones de colombianos desplazados", señaló el exministro.



Cristo aseguró que la ley ha cumplido una misión muy importante, pero la dimensión de la tragedia humanitaria lleva que la acción del Estado todavía sea insuficiente frente a la cantidad de víctimas que se generaron. Según Cristo, cuando se aprobó la ley, se calculó que el número de víctimas oscilaba entre 4 y 5 millones, no había una cifra real. "Hoy las víctimas son 8.3 millones porque acudieron a que se les reconociera sus derechos", dijo ante el alto tribunal.



Otro argumento de Cristo es que en el 2013 la Corte ordenó indemnizar también a las víctimas de desplazamiento, lo que terminó ampliando la ley y "hace imposible para el Estado cumplir la indemnización en un término de 10 años, y por eso hoy hay un retraso", dijo.



"No dejemos a los vaivenes de la política colombiana los derechos de las víctimas", puntualizó Cristo.



El viceprocurador Juan Carlos Cortés también le pidió a la Corte postergar la ley de víctimas. Según Cortés, de 6.5 millones de víctimas que tendrían derecho a la reparación directa, apenas se ha indemnizado al 18 por ciento. Al cumplirse la ley apenas se habría cumplido con el 20 por ciento de las indemnizaciones.



También, dijo Cortés, hay más de 400 comunidades étnicas suscritas como víctimas y la extinción de la ley afectaría que se les haga sus reconocimiento colectivos. También ve problemático que se termine la ley de restitución de tierras porque esa ley tiene 123.000 solicitudes de restitución y por lo menos el 20 por ciento de ellas aún no ha tenido un trámite.



JUSTICIA