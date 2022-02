Un audio revelado por Miguel Ángel del Río, abogado de la excongresista Aida Merlano, tiene en mira de la Procuraduría al senador Laureano Acuña por supuesta compra de votos.



(Le puede interesar: Abren indagación preliminar a senador Acuña por audio sobre compra de votos)



Se trata, según del Río, de una grabación durante una sesión del Congreso, en la que Acuña habría dicho que “mínimo tenemos que comprar 70.000 votos”.



(Le puede interesar: Laureano Acuña, el otro senador investigado por supuesta compra de votos)

En plena sesión del Congreso, el

candidato Charista y actual Senador

Laureano Acuña, el famoso gato

volador, miembro del comité de ética,

habla con el candidato a la Cámara

Edison Massa y advierte: "mínimo

tenemos que comprar 70 mil votos"

Las mafias del Clan Char. pic.twitter.com/jBqVcgPkhv — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) February 16, 2022

En el audio, Acuña dice que en el “Atlántico es más costoso que cualquier departamento. Ya es el momento también de ponernos a sacar cuentas. Porque yo también tengo mi techo. Yo también tengo mis compromisos por fuera que no puedo dejar tirados. Bien sea que vaya con quien vaya, contigo en el Atlántico, tengo la tranquilidad que no nos van a derrotar. Yo por fuera voy a hablar con unos alcaldes directamente y ponemos unos voticos”.



Luego dice a su interlocutor: ‘Los manes lo que quieren es ganarse su platica (…) Los manes van a coger los tres concejales de ahí (...) sus amigos para ellos después tomar, pero ellos al final tienen que dar de su cuenta su bocado (…) a revisar qué es lo que tenemos que movilizar en el Atlántico, pa’ poder cuadrar 70.000 votos. Mínimo tenemos que comprar 70.000 votos, de ahí nos vamos empujaos”.



(Le puede interesar: La declaración de Merlano contra Duque, Santos y Uribe)

Tras conocerse el audio, la Procuraduría abrió una indagación preliminar "con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si esta es constitutiva de falta disciplinaria, individualizar e identificar al presunto implicado y establecer si ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad".



Luego, en medio de la polémica, el abogado del Río publicó un chat entre una persona no identificada y el senador Acuña en donde se habla de un asunto relacionado con el hospital de Malambo.



(Le recomendamos: Caso Aida Merlano: el testigo clave que enreda a Julio Gerlein)



El interlocutor le dice que está preocupado: “No nos podemos dejar quitar esa vaina. Hay que quitar a ese muchacho como sea…Reconoce q (sic) ese alcalde se te salió de la mano”.



Ante eso, Acuña dice: “Me extraña papa (sic) Yo fui a todas partes (sic) Martes tengo cita con Margarita Cabello y Pipe Córdoba (sic), el contralor, pa’ eso doy si voto”. Y luego dice: “nadie me jode (sic) yo mismo voy y le (sic) sampo dos tiros”.

Senador Acuña: esa batalla conmigo la va a perder. Recuerde cómo quería lastimar al Alcalde de Malambo reuniéndose con la Procuradora Cabello y el Contralor Córdoba porque “pa eso doy mi voto”. Y “ojo que los HP periodistas están en la juega”. pic.twitter.com/Yuo1KVlcMO — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) February 17, 2022

La defensa de Acuña

Conocidos ambos elementos, el audio por el que lo investigan y el chat que no es objeto de indagación, Acuña emitió un comunicado de prensa en el que asevera que se trata de afirmaciones falsas del abogado del Río y que en el citado audio no se mencionaría nada sobre compra de votos.



“En el audio soporte de la información no se menciona tal cosa. Además, afirma que voy a “comprar 70 mil votos” donde por ninguna parte del audio eso dicen mis palabras o se menciona el delito de corrupción”.



(Más notas: 'Todos los recursos eran para comprar votos': testigo en juicio de Merlano)



“En al audio soporte de su mal intencionada desinformación, lo que se escucha es una conversación coloquial propia de nuestra región, donde dos amigos conversan de manera espontánea, manifestando por una parte que los debates políticos son costosos y que para asegurar un escaño se necesitan mínimo 70 mil votos y que para alcanzar esos guarismos electorales, el movimiento político debe contar con un trabajo político de simpatizantes que se identifiquen con nuestras ideas de 150 afiliados”, dijo Acuña.



“En el audio no se vislumbra ningún concierto o delito como lo quiere hacer ver el señor del Río”, agregó el senador quien anunció que sus abogados denunciarán por injuria y calumnia al apoderado de Merlano y que presentará queja disciplinaria por supuestas faltas a la profesión.



(Le puede interesar: ¿Aplazamientos en el proceso están jugando a favor de Julio Gerlein?)



Laureano Acuña es indagado junto a Arturo Char en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por supuesta compra de votos.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia