Las victorias tempranas que el país necesita en la justicia

En los próximos días, el país estrenará nueva jefe en el Ministerio de Justicia. La exmagistrada Margarita Cabello será la octava persona en ocupar el cargo desde que el presidente Santos decidió revivir esa cartera como entidad independiente de la del Interior, en el 2011.



Ocho ministros en apenas 8 años son un buen indicador de cómo Colombia no ha podido encontrar una estrategia coherente y de largo plazo para enfrentar sus muchos y graves problemas de justicia. Problemas que van desde los pañitos de agua tibia para el caótico sistema penal y carcelario hasta el hundimiento repetido de todas y cada una de las iniciativas que han tratado de corregir viejos y nuevos vicios en la cúpula judicial.

La señora Cabello es la tercera ministra, en esta nueva etapa, que viene de las altas cortes. Esa interlocución, se espera, será clave a la hora de promover una reforma consensuada con un sector, el de los magistrados, que en la última década ha dado claras muestras de que no le gustan los ajustes, a pesar de todos los escándalos.

Reemplaza a un perfil técnico, el de Gloria María Borrero, que no obstante su innegable conocimiento no logró sacar adelante los cambios que el país requiere con urgencia. Y, como todos sus antecesores, enfrenta la disyuntiva de concentrarse en tratar de atajar las liebres que saltan a diario en esta área, que son muchas, arriesgándose a perder la oportunidad de lograr algunas victorias tempranas. Que no solo son posibles sino que se necesitan para enviar el mensaje de que sí se puede cambiar las cosas que funcionan mal en la justicia.



Apenas este viernes, la Sala de Consulta del Consejo de Estado dio una salida para elegir, por fin, a los magistrados de la nueva Comisión de Disciplina Judicial y enterrar después de tres años la Sala Disciplinaria de la Judicatura. Los consejeros le dijeron al Gobierno que aplique las mismas reglas que se establecieron hace un año para elegir el nuevo contralor general, incluida la convocatoria pública para los aspirantes.



En la Sala Disciplinaria están dormidos desde hace años varios procesos contra magistrados que se vieron envueltos en escándalos y procesos penales y ahora, gracias a esa situación, incluso ocupan cargos de honor en los tribunales departamentales.



Acabar con la interinidad en el órgano encargado de controlar la transparencia de los abogados y jueces del país, y de paso con una sala que algún expresidente de la Corte Constitucional llamó “órgano descompuesto de la justicia”, marcaría ya una diferencia.



