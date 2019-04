Las razones por las que el Consejo de Estado tumbó la curul de Robledo

Un escaño menos tendrá la Cámara de Representantes tras el fallo del Consejo de Estado que dejó sin curul a la representante Ángela María Robledo, al declarar nula su designación en ese cargo por considerar que ella incurrió en doble militancia.

La curul de Robledo había sido demandada por una veeduría ciudadana, y, en una votación de tres contra uno, el alto tribunal concluyó que la líder política incurrió en doble militancia por no renunciar a tiempo al partido que le dio el aval como congresista, la Alianza Verde, antes de convertirse en la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro por el movimiento Colombia Humana. Ella debió renunciar a Alianza Verde al menos un año antes de unirse al otro partido.

Por eso, el Consejo de Estado resolvió ayer anular la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) según la cual Robledo tenía el derecho personal a ocupar una curul en la Cámara en el periodo constitucional 2018-2022.



Robledo llegó al Congreso porque la reforma de equilibrio de poderes y el estatuto de oposición les garantizaban una curul en el Senado al segundo candidato más votado en los pasados comicios presidenciales (Petro), y una en la Cámara a su fórmula vicepresidencial.



La Sección Quinta del Consejo de Estado, la misma que hace 15 días le declaró nula –aunque por motivos distintos– la elección como senador a Antanas Mockus, también de Alianza Verde, dice que la prohibición de doble militancia aplicaba si Robledo iba por el Congreso o la Vicepresidencia.



Para el tribunal se configuró la doble militancia en el momento de la inscripción para la Vicepresidencia, por lo que “la prohibición resulta aplicable para la posterior designación en la Cámara, debido a que su acceso a esta corporación obedeció, precisamente, a su aspiración a dicho cargo como fórmula del candidato a la Presidencia”.



De otro lado, la decisión aclara que la doble militancia no solo ocurre frente a partidos políticos sino también entre movimientos, por lo que el hecho de que Colombia Humana no sea un partido político (el CNE le quitó la personería jurídica este año) no significa que no hubiera falta.

Curul no se reemplaza

Frente a las consecuencias del fallo, debido a que el escaño de la oposición fue entregado a título personal, esa curul no puede ser remplazada, pues es únicamente para la fórmula vicepresidencial de la segunda mayor votación en las presidenciales, es decir, solo la podía ocupar Robledo.



De otro lado, la presidenta del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, explicó que esta decisión no tiene como consecuencia que se reconozca a Colombia Humana como partido político. “Será eventualmente el CNE, que se pronuncie sobre esa situación”, dijo.



Así, Robledo se convirtió en la segunda persona este año en perder su curul por doble militancia. El primero fue el expresidente de la Comisión de Acusación de la Cámara Luis Emilio Tovar. Las demás demandas por doble militancia, incluida una contra la actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, fueron negadas.



De hecho, la magistrada dijo que los casos de Robledo y Ramírez son diferentes. Si bien la Vicepresidenta se presentó a las elecciones por un partido y luego terminó en otro, ella participó en una consulta interpartidista y estaba obligada a acatar los resultados. “Y tanto se atuvo que apoyó a quien ganó la consulta y se convirtió en su fórmula vicepresidencial”, explicó.

Qué salidas le quedan

Ante la decisión del Consejo de Estado, las opciones de Robledo para permanecer en el Congreso son pocas, pero existen.



Como la nulidad electoral es una decisión jurídica de única instancia, Robledo no puede interponer recursos ordinarios, pero le queda el camino de la tutela, como lo hizo ya Mockus, o acudir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sea cual sea el camino que elija Robledo, deberá dejar el Congreso mientras el recurso que interponga sigue su trámite y se resuelve.

REDACCIÓN JUSTICIA​@PazYJusticiaET