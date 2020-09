¿Por qué la Corte se quedó con el proceso de Uribe y 'ñeñepolítica'?

A diferencia de lo que ha sucedido con las otras investigaciones que la Corte Suprema de Justicia llevaba contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fueron enviadas a la Fiscalía General, este lunes la Sala de Instrucción decidió que sí seguirá llevando el proceso contra Uribe por la llamada 'Ñeñe-política'.

En este abecé, EL TIEMPO explica lo más importante de esta decisión que se tomó y los argumentos que tuvo la Corte de fondo para quedarse con este caso, en el que se investigan unas interceptaciones al teléfono del fallecido ganadero José Guillermo 'el Ñeñe' Hernández, y que hablan de una supuesta entrada ilícita de dineros para la campaña del entonces presidente Iván Duque, llamadas en las que se menciona a Uribe.



(Lea: Corte Suprema abre indagación a Álvaro Uribe por audios del 'Ñeñe').



¿Por qué la Corte sí se quedó con este proceso y no con los otros casos contra Uribe?



Mientras que otros procesos que la Corte Suprema de Justicia tenía contra Álvaro Uribe —como el de presunto soborno a testigos y fraude procesal; el de supuestas presiones a testigos para que hablaran en contra de Iván Cepeda; tres casos de injuria y calumnia; y el de la investigación por las masacre de El Aro, La Granja y el asesinato de Jesús María Valle— fueron enviados por la Sala de Instrucción a la Fiscalía General, no sucedió lo mismo con el de la 'ñeñepolítica'.



La razón es que, luego de que Uribe renunció al Senado el pasado 18 de agosto, él perdió su fuero como congresista, garantía que le permitía que las investigaciones en su contra las llevara el máximo tribunal en lo penal, la Corte Suprema de Justicia, y no un juzgado ordinario.



La única forma en la que ese fuero podía extenderse —para que la Corte siguiera llevando un proceso contra Uribe— era si esos hechos objeto de investigación tenían una relación con su actividad como congresista o con su liderazgo político.



Y en este caso de la denominada ñeñepolítica, la Corte encontró que en este proceso, a diferencia de los otros que ya le mandó a la Fiscalía, los hechos muestran de forma preliminar que sí pudo existir una relación entre los supuestos delitos y la actividad de Uribe como senador ante un presunto abuso de poder.



¿En qué consiste la investigación contra Uribe por la 'ñeñepolítica'?



Esta es una investigación que en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se lleva en etapa preliminar, es decir, todavía se están buscando pruebas y evidencias para determinar si se abre un proceso formal o si se archiva el caso. En este expediente Uribe es investigado por presuntos delitos electorales.



En esta etapa la Corte no ha establecido que los hechos por los que Uribe fue denunciado hayan podido ocurrir y hasta el momento solo se han recaudado una serie de pruebas para mantener la investigación preliminar.

En esta etapa la Corte no ha establecido que los hechos por los que Uribe fue denunciado hayan podido ocurrir FACEBOOK

TWITTER

Esta indagación se inició por una denuncia que presentaron el pasado 5 de marzo, ante el alto tribunal, los periodistas Gonzálo Guillén y Daniel Mendoza. La denuncia se presentó por los delitos de corrupción al sufragante y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.



Según dice la denuncia, en las pasadas elecciones a la presidencia en las que Iván Duque resultó vencedor, hubo una operación de compra de votos en la costa Norte del país supuestamente a favor de Duque. Esa compra de votos, según los denunciantes, se dio con las órdenes del senador Álvaro Uribe Vélez, hechos en los que presuntamente estaba involucrado el 'Ñeñe Hernández'.



¿Qué tienen que ver en este proceso los audios interceptados al 'Ñeñe' Hernández?



De la indagación preliminar contra Uribe por el caso de la 'Ñeñepolítica' hacen parte unas interceptaciones al teléfono del 'Ñeñe' Hernández en las que se lo escucha hablando con María Claudia Daza, quien hacía parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Uribe.



En esas interceptaciones lícitas, obtenidas en unas escuchas en las que el teléfono de Hernández era intervenido por una investigación de homicidio, Daza y Hernández hablan de supuesto dinero que entraba por debajo de la mesa a la campaña de Duque. Y Daza menciona a Uribe y asegura que "lo tiene alineado" y que a él le cuenta todo.



(Lea también: Los 20 minutos de los audios del ‘Ñeñe’ Hernández).





¿Por qué en este caso la Corte concluyó que los hechos pudieron tener una relación con la función de Uribe como senador?



Para llegar a esa conclusión y negarse a pasarle el caso a la Fiscalía, la Corte evaluó la supuesta intervención de miembros de la UTL de Uribe en los presuntos delitos.



Frente a esta situación, dice la jurisprudencia, si se usa a los integrantes de una UTL para estos fines se podría encontrar que las funciones de congresista se constituyeron en el medio y la oportunidad para ejecutar un supuesto delito. Es en ese sentido en el que habría una relación entre los hechos objeto de investigación y las funciones como congresista.



Y es que las UTL, recuerda la Corte, son equipos conformados por varios servidores públicos que ayudan a que los congresistas cumplan sus funciones. Estos empleados están subordinados al congresista, quien tiene sobre ellos un poder de mando.



Por eso, si un congresista usa el poder que tiene sobre sus miembros de UTL para cometer un presunto delito, así renuncie al Congreso su fuero podría extenderse para que la Corte Suprema de Justicia siga investigando esos hechos.

Por eso, si un congresista usa el poder que tiene sobre su UTL para cometer un presunto delito, así renuncie al Congreso su fuero podría extenderse FACEBOOK

TWITTER

Así, se puede hablar de un abuso de poder sobre los subordinados, y por lo tanto del cargo, cuando la participación de los miembros de la UTL en un hecho no es menor o accidental, sino que implica que están muy involucrados, incluso hasta el punto de comprometer su propia responsabilidad en el caso.



¿Cuál fue el papel que en este caso tuvo María Claudia Daza, quien integraba la UTL de Uribe?



Para la Corte el elemento decisivo para quedarse con este proceso contra Uribe son las dudas que persisten sobre si estos hechos sucedieron y, en ese caso, el presunto papel que pudo haber tenido María Claudia Daza, quien era asistente de Uribe y hacía parte de su UTL.

(Además: Corte seguirá llevando proceso contra Uribe por 'Ñeñe-política').



Hasta ahora, las investigaciones preliminares que lleva la Corte exponen varias conversaciones del 'Ñeñe' Hernández que podrían evidenciar una presunta operación de compra de votos en las que María Claudia Daza, como miembro de la UTL de Uribe, fue interlocutora. Esas conversaciones e interceptaciones, para el alto tribunal parecerían indicar que Daza participaba de la campaña electoral para que Iván Duque fuera presidente y que hacía gestiones enviada por su jefe Álvaro Uribe.



Es así como la Corte considera que hasta ahora no se ha encontrado que Uribe hubiera ordenado esa supuesta operación de compra de votos, pues es apenas una hipótesis de investigación sobre la que se trabaja. Pero si eso hubiera existido, en ese caso Daza pudo haber tenido una intervención importante, por lo que considera que ese elemento es el que habilita al alto tribunal para seguir manteniendo la competencia en este proceso.



Como esto todavía no se ha descartado -que Uribe supuestamente abusó de sus funciones para dar órdenes a Daza en la presunta compra de votos-, por ahora el alto tribunal seguirá teniendo la competencia sobre estos hechos.



¿Por qué en el caso por presunto soborno de testigos, si también se mencionó a un miembro de la UTL, la Corte no se quedó con ese proceso?



La razón es que, asegura la Corte, no en todos los casos en los que participen miembros de una UTL en la comisión de un delito por parte de un congresista se puede extender el fuero, pues hay casos en donde la participación de esos integrantes en los hechos investigados es incidental u ocasional.



En el proceso que la Corte llevaba contra Uribe por presunto soborno a testigos y fraude procesal, caso en el que están mencionados María Claudia Daza y Fabián Rojas -quienes hacían parte de la UTL de Uribe-, el alto tribunal encontró que aunque ellos supuestamente sí intervinieron en la recolección de testimonios, ese solo hecho no podía llevar a concluir que había un nexo entre la función de Uribe y los delitos por los que es investigado, por un uso abusivo o desviado de su cargo para que la Corte siguiera manteniendo la competencia en el caso.

(Le puede interesar: Las razones de la Corte para pasar a la Fiscalía el proceso de Uribe).



¿Por qué en este proceso por la 'ñeñepolítica' también es indagado el representante Edward David Rodríguez?



El pasado 17 de marzo el senador Iván Cepeda radicó ante la Sala de Instrucción un escrito en el que adjunta una nota periodística que habla de una conversación entre 'el Ñeñe' Hernández y María Claudia Daza, en la que se refieren a un encuentro que supuestamente sostuvo el representante a la Cámara Edward Rodríguez, del partido Centro Democrático, en el que habrían planeado una reunión privada entre el entonces candidato Duque y 15 alcaldes del Magdalena.



Como Rodríguez le pidió a la Corte que lo escucharan en versión libre, el alto tribunal lo citó a esa diligencia este martes.



¿Por qué la defensa de Uribe pidió que el caso saliera de la órbita de la Corte?



Los abogados de Uribe le habían pedido al alto tribunal que le enviara este y los demás expedientes contra su cliente a la Fiscaía. Según los abogados, en este caso de la 'ñeñepolítica' los hechos -que afirman que no existieron- no tuvieron que ver con el cargo de Uribe como senador ni se dieron por causa de esa posición.



La defensa también le había dicho a la Corte que los hechos investigados no implicaban una desviación de poder ya que Uribe no había dado ninguna orden a los miembros de su UTL para realizar las supuestas conductas ilegales por las que se lo investiga.

REDACCIÓN JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET