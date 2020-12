¿Por qué la Corte tumbó sobretasa de energía para estratos 4, 5 y 6?

La semana pasada la Corte Constitucional tumbó el artículo 313 del Plan de Desarrollo del gobierno de Iván Duque, que había creado desde el año pasado y hasta el 2022 una sobretasa de 4 pesos para estratos 4, 5 y 6 por kilovatio/hora consumido, dinero que estaba destinado para fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

En su fallo la Corte Constitucional decidió tumbar ese sobrecargo en los servicios de energía con efectos inmediatos y a futuro, es decir, desde la próxima facturación de servicios de energía no se podrá cobrar en los recibos ese impuesto, pero lo que ya se pagó se mantiene.



Esa decisión de la Corte es clave ya que, según la Superintendencia de Servicios Públicos, con corte a octubre a ese Fondo Empresarial habían ingresado 162.877 millones de pesos por lo que habían pagado los usuarios de más en sus recibos, por cuenta de ese impuesto del Plan de Desarrollo. Y por los cobros de la sobretasa a empresas hasta el 31 de octubre habían llegado 169.000 millones de pesos más.



Pero ¿cuáles fueron las razones del alto tribunal para declarar que esa sobretasa del Plan de Desarrollo de Iván Duque era inconstitucional?



La Corte Constitucional estudió una demanda contra ese artículo del Plan de Desarrollo del Gobierno y le dio la razón al demandante en que esa sobretasa era un impuesto cuyo propósito no es uno de los que está permitido por la Constitución. Además, señala que ese cobro violaba los principios de igualdad, equidad, eficiencia y progresividad.



Y es que, según la evaluación que hizo la Corte, detrás de la sobretasa no había como finalidad mejorar la inversión social, ni tampoco tenía un interés público o buscaba cumplir los fines del Estado social de derecho, que son las metas que debería perseguir un impuesto.



El objetivo de esa sobretasa, dijo la Corte, y que no resulta válido desde los ojos de la Constitución, era pagar las obligaciones de empresas particulares de servicios públicos como Electricaribe o Emcartago, a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios.



Para la Corte, ese objetivo para cobrar impuestos específicos a un sector -como lo son los estratos 4, 5 y 6 de la población- no es válido porque los tributos no están diseñados para salvar empresas.



"Dicha destinación resulta contraria al principio de deliberación democrática, pues no puede calificarse como 'inversión social' el salvamento ex post de una empresa particular en un determinado sector, como es el caso de Electricaribe", aseguró la Corte en su decisión.



Para la Corte, si bien el Congreso puede aprobar la creación de una institucionalidad y una política permanente para garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, esta situación debe darse antes de que esté afectada la prestación del servicio por los problemas financieros de las empresas, y no después únicamente con el objetivo de salvarlas.



Es así cómo lo que deben buscar los impuestos es el interés general y mejorar la prestación de un servicio público, y no simplemente proteger intereses de particulares.

Así, señaló la Corte, lo que el Congreso puede aprobar es una "verdadera política pública, orientada a todo el territorio nacional y no limitada al saneamiento financiero y administrativo ex post (después de los hechos) de una empresa privada prestadora de servicios públicos domiciliarios, tomada en posesión en una región particular de la geografía nacional".



