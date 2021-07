Las razones de Edward Rodríguez para recusar al magistrado César Reyes

El congresista del Centro Democrático Edward Rodríguez anunció que recusará al magistrado César Reyes de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia luego que este abrió una indagación preliminar en su contra por supuestas actuaciones irregulares que habría hecho en su rol de representante investigador del 'Cartel de la Toga' en la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes.



La razón de ello es que Rodríguez denunció el 9 de septiembre de 2020 al magistrado Reyes ante la misma Comisión por el contrato que tuvo como abogado, antes de llegar a la Corte Suprema, con el gobierno de Juan Manuel Santos.



La denuncia cuestiona el contrato FP-148 de 2016 que suscribió Reyes Medina, como representante legal de la empresa Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores Ltda con el Fondo de Programas Especiales para la Paz por 575 millones de pesos, antes de que este fuera elegido magistrado de la Corte.



La denuncia de Rodríguez asegura que el contrato tenía como supervisora a Elsa Margarita Galera Gélvez quien fue nombrada como profesional especializada grado 33 en el despacho de Reyes el 17 de enero de 2019. Y también asegura que Reyes entró a la representación legal de la firma a un exjefe suyo en Usaid, en donde trabajaba Pilar Rueda, esposa del senador Iván Cepeda Castro.



Esa denuncia cursa ya en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Por esa razón, el congresista Rodríguez estima que Reyes debió declararse impedido cuando recibió por reparto la denuncia que en su contra interpuso el exfiscal Eduardo Montealegre, que originó la apertura de la indagación preliminar.



En diálogo con EL TIEMPO, Rodríguez cuestionó que Reyes inicie "una investigación previa sabiendo que tiene que declararse impedido porque yo ya le había puesto una denuncia penal. Él sabe eso y me abre investigación". Por esa razón, y con esos argumentos, Rodríguez recusará al magistrado en los próximos días.



La Sala de Instrucción le abrió indagación preliminar a Rodríguez a fin de esclarecer una denuncia que interpuso el exfiscal Montealegre cuestionando sus actuaciones como representante investigador del 'Cartel de la Toga'.



Según Montealegre, Rodríguez incurrió en irregularidades cuando le compulsó copias en la misma decisión en la que acusó al exmagistrado Leonidas Bustos por su presunta participación en dicho entramado de corrupción.



Lo anterior, para que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara investigara las declaraciones que dio el exfiscal Luis Gustavo Moreno en el marco del proceso durante varias sesiones en el año 2017 en las que afirmó que Montealegre le había dado un contrato para que sirviera de pago a la oficina que él tenía con los exmagistrados Francisco Ricaurte y Ruth Marina Díaz.



Mientras que Montealegre asegura que esto no era necesario porque la Comisión de Investigación ya adelantaba una pesquisa al respecto a petición suya, mientras que Rodríguez dijo que él tenía que hacer la compulsa y que esa actuación no corresponde a un prevaricato.



"Participó o no en el cartel de la Toga eso lo tendrá que investigar la Comisión. A mí me tocaba compulsar copias porque así lo ordena la Constitución y la Ley", dijo Rodríguez. El congresista además denunció en 2020 a Montealegre por injuria y calumnia.

