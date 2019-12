Las razones de la Corte para recapturar al exgobernardor Hugo Aguilar

El 4 de mayo del 2015 un juez de ejecución de penas de San Gil, Santander, ordenó dejar en libertad al exgobernador y coronel en retiro Hugo Aguilar, después de pagar las tres cuartas partes de la pena por ‘parapolítica’ por la que lo condenó la Corte Suprema de Justicia.

Ese día, Aguilar suscribió un acta en la que se comprometió a mantener buena conducta. Pero la Sala Penal de la Corte Suprema ordenó su recaptura –que se hizo efectiva ayer en el aeropuerto de Bucaramanga, por parte de agentes del CTI–, considerando que Aguilar violó ese compromiso.



Así, el alto tribunal le dio la razón a la Procuraduría que, en el 2017, pidió que se le revocara la libertad a Aguilar afirmando que el exgobernador había mentido cuando dijo que no tenía dinero para pagar la multa a la que fue condenado para reparar a las víctimas.

Alegando insolvencia, Aguilar había logrado un acuerdo de pago con la Unidad de Víctimas para darle 500.000 pesos mensuales de la multa de más de 6.337 millones de pesos que debía. Entre otras cosas, Aguilar dijo que solo tenía ingresos de su pensión de vejez.



La Procuraduría dijo que Aguilar mintió porque en el 2017 fue sorprendido usando un lujoso vehículo Porsche.



Ese carro, según el proceso, había sido importado por Aguilar en el 2015 y pagado con recursos propios (412 millones de pesos).



Luego fue inscrito en el registro vehicular a su nombre, pero después fue traspasado a Yeison Albeiro Sáenz Plazas, quien, según la investigación, no tendría músculo financiero para comprarlo.



Solo después del escándalo, en el 2016, Aguilar comenzó a aumentar sus pagos y a cancelar cuotas de 2 a 5,7 millones. Ante las irregularidades, el carro le fue incautado en el 2018, cuando la Fiscalía inició un proceso en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El Porsche de Hugo Aguilar está en poder de la Fiscalía General. Foto: Fiscalía General

Además de esos casos por los que Aguilar sigue en la mira de la justicia, la Corte Suprema ordenó ayer investigarlo por fraude procesal por las supuestas irregularidades en venta del Porsche.



La defensa de Aguilar había pedido que no le quitaran su libertad afirmando que su comportamiento “ha sido intachable” y que no ha cometido ningún delito “que amerite la revocatoria del subrogado penal”.



Pero la Corte no le dio la razón, pues consideró que Aguilar violó su deber de mantener un buen comportamiento social al “engañar” a la Unidad de Víctimas, lo que viola “el principio de buena fe”.

Al contrario de esa obligación, a dos meses de quedar libre, Aguilar compró el Porsche, lo que, para la Corte, “reveló el engaño con el cual logró un acuerdo de pago con la Unidad de Víctimas”, dice el fallo. Así, la Corte ordenó que Aguilar termine de cumplir la pena que que se le había descontado: 3 años, 7 meses y 6 días.



“No se trata solo de un efecto intimidatorio, sino de contribuir al fortalecimiento de la conciencia colectiva en relación con la vigencia del ordenamiento jurídico, pues no se debe permitir la burla al compromiso adquirido para gozar de un subrogado penal”, aseguró la Corte.

