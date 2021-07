Las pruebas del expediente contra Benedetti en la Corte

La defensa del senador Armando Benedetti le solicitará este lunes a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema una ampliación de indagatoria que le permita controvertir aspectos del informe pericial 004 del 24 de marzo de 2020 que consolidó su información económica, patrimonial y financiera desde 2002, y que fue usado por el alto tribunal para abrirle una investigación formal por presunto enriquecimiento ilícito en marzo.



(Le puede interesar: Armando Benedetti habla sobre la indagatoria)

La investigación que lidera la magistrada Cristina Lombana asegura que el congresista tiene por justificar 2.919’809.595 pesos que no provendrían de su actividad económica como congresista.



¿En qué consiste el caso? La Corte investigaba inicialmente la compra de un apartamento en un exclusivo sector de Bogotá por 1.600 millones de pesos.



Ese bien fue adquirido por Ruby Corredor a la Dirección Nacional de Estupefacientes en octubre de 2010. Según la Corte, el apartamento pasó a manos de Benedetti ese mismo año y este, a su vez, constituyó una hipoteca con un banco por dicho monto. De los 1.600 millones de pesos, la mujer recibió 1.081 millones de pesos. Según la Corte, se desconoce cómo se pagaron los 519 millones de pesos restantes.



(Le puede interesar: Las polémicas respuestas de Armando Benedetti en la Corte Suprema)



La investigación también rastreó el movimiento de unos 465.000 dólares que realizó, entre 2010 y 2017, la integrante de la UTL de Benedetti Elsy Mireya Pinzón Barrera. Ella, a su vez, habría realizado giros a nombre de su exjefe por un valor de 780 millones de pesos.



El informe también cuestiona el pago de 562 millones de pesos por bienes del senador, uno de los cuales correspondería al apartamento comprado a Estupefacientes.



Así, el documento destaca que Benedetti reportó ante la Dian que su única actividad económica es la de asalariado por su trabajo en el Congreso y, luego de hacer una evaluación del flujo efectivo realizado por él, asegura que Benedetti debe explicar el origen de casi 3.000 millones de pesos que no provendrían de su actividad como congresista.



(Le puede interesar: Corte Suprema abre proceso penal contra el senador Armando Benedetti)​

Benedetti, por su parte, ha insistido en que es inocente, que el proceso corresponde a una persecución y que el informe tendría inconsistencias porque supuestamente no tendría en cuenta 1.600 millones de pesos prestados por bancos ni 400 millones de pesos en cesantías, ni el sueldo del 2017.



Por eso, su defensa también objetará por error grave el dictamen de la Corte y ya presentó a la Sala su propio informe financiero.

Facebook Twitter Linkedin

Extracto del auto de apertura de investigación contra Armando Benedetti. Foto: EL TIEMPO

Benedetti volvió a hablar de esas supuestas inconsistencias en la indagatoria que rindió el pasado 29 de junio ante la magistrada Lombana, en la cual quedó formalmente imputado y cuyo contenido fue revelado por Noticias RCN.



La diligencia duró ocho horas y se realizó después de que la Corte negó una recusación del político contra la magistrada investigadora. En un apartado de la indagatoria, Benedetti dio su versión sobre movimientos de baja denominación en sus cuentas. “Por ejemplo, yo me iba para Cartagena y tenía que meter por lo menos 2 millones de pesos en las tarjetas débito para comprar el raspado o el mango en la playa”, dijo.



(Le puede interesar: Demandan investidura de Gustavo Bolívar por apoyo a ‘primera línea’)​

En redes sociales, igualmente, el senador ha dado su versión sobre sus ingresos.

“Para que no se dejen engañar: supuestamente son 3.000 millones, pero en 19 años. Y cómo les van a dar las cuentas si no tuvieron en cuenta cesantías, préstamos, reposiciones de votos ni la venta de un apartamento. Todos mis ingresos están justificados en mis declaraciones de renta”, señaló.



Ahora la magistrada Lombana deberá pasar a decidir la situación jurídica de Benedetti, es decir, determinar si le dicta una medida de aseguramiento, una restricción de movilidad o bien, si decide que el senador seguirá respondiendo en el caso sin restricción alguna.



Esa decisión, en principio, se debe tomar en diez días hábiles y no impide que se sigan tomando pruebas. De hecho, el próximo viernes se escucharán a cinco testigos. Según allegados al senador, en total se han escuchado a 155 a personas.



(Le puede interesar: Corte Suprema archiva investigación a Ernesto Macías por ‘la jugadita’)

justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-La puja por el periodo de la Comisión de la Verdad llega a la Corte



-Fiscalía pide cárcel para capturados por atentado en Cúcuta



-Mindefensa radica dos proyectos de ley con cambios para la Policía