Las propuestas de los ternados a la Fiscalía y lo que viene

Durante una hora y quince minutos, los 16 magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia estuvieron ayer escuchando a los tres candidatos del presidente Iván Duque que aspiran a convertirse en la nueva cabeza de la Fiscalía.

La Corte escuchó primero al consejero para los derechos humanos, Francisco Barbosa; luego, al director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, y, finalmente, a la secretaria jurídica de Presidencia, Clara María González.



En medio de la audiencia, los candidatos coincidieron en señalar algunos de los problemas que hoy tiene la Fiscalía, como el hecho de que el 51 por ciento de procesos terminen con fallos absolutorios o que el ente acusador solo esté en 520 de los más de 1.000 municipios del país.



La Corte les hizo seis preguntas, que incluyeron temas álgidos como cuál es su orientación con respecto a la investigación de Odebrecht, cómo sería su relación con la Jurisdicción Especial para la Paz, y qué harían con la sala Esperanza, ante los escándalos de supuestas chuzadas ilegales.

Tras conocer sus perfiles y escuchar sus propuestas, los magistrados de la Corte se reunirán el miércoles, desde las 8 de la mañana, para intentar votar. Un día antes, los magistrados tratarán de llenar sus siete vacantes. Aún cuando pudieran elegir a nuevos magistrados ese día, los elegidos no podrían participar en la votación del Fiscal al día siguiente pues primero tienen que posesionarse.



Mientras tanto, la Corte sigue evaluando los proyectos y la hoja de vida de los ternados a la Fiscalía. Estas son sus propuetas:

Francisco Barbosa

Aseguró que se necesita fortalecer la investigación y que, si es elegido, creará una unidad especializada de Policía Judicial vinculada a las fiscalías locales.



También dijo que la Fiscalía recibe cada semana unos 27.000 casos –muchos sobre delitos que afectan la seguridad ciudadana– y que se debe usar el trabajo de otras entidades como Procuraduría y Contraloría para que los casos tengan un componente más técnico, ya sea para lograr su terminación anticipada o llevarlos a imputación y juicio. Y aseguró que será “un fiscal de los territorios y no del búnker”, señalando que “se ha perdido el vínculo entre el Fiscal y sus delegados”.



Además, cuestionó que mientras el presupuesto de la Fiscalía es de 3,6 billones, se tienen $ 17 billones en bienes incautados, pero esos recursos “no están redundando en mejorar la investigación”.



Señaló, además, que la Fiscalía está en 520 municipios, pero que se necesita su presencia en otros territorios pues es allí donde están asesinando a líderes sociales y desmovilizados.



Sobre el caso Odebrecht, dijo que de los 13 fiscales delegados ante la Corte, destinaría a dos para que fortalezcan las investigaciones y le den “respuestas a la sociedad”. Dijo que su único interés en el caso es que haya “justicia pronta, rápida y con resultados”, pues señaló que algunas líneas de investigación de Odebrecht están “en una especie de parálisis”.



Con la JEP, dijo, tendrá “la mejor relación” para optimizar su rapidez.

Finalizó diciendo que en su fiscalía habrá “moderación, tranquilidad, pero firmeza en las decisiones”.



Sobre la sala Esperanza señaló que se deben crear unos protocolos para su uso pues “no se pueden tener ruedas sueltas en la entidad”.

Clara María González

Afirmó que la Fiscalía debe trabajar de la mano de otras entidades públicas que manejen herramientas de big data, como la Contraloría General y su plataforma Océano, que monitorea la contratación.



Dijo que se debe buscar que las investigaciones de la Fiscalía sean sólidas y estén fundadas en pruebas técnicas, y no solo en las testimoniales. “Esto le permitiría a la Fiscalía usar los principios de oportunidad en casos excepcionales y privilegiar los acuerdos”, aseguró.



González advirtió que contra la Fiscalía hay demandas que tienen pretensiones por 54 billones de pesos, cifra que representa 14,6 veces el presupuesto del ente acusador. Por eso, señaló que se debe mejorar la investigación criminal no solo para incrementar el número de procesos que se ganan, sino también para disminuir los errores y evitar las demandas.



La candidata también dijo que se debe implementar la carrera administrativa pues hay 23.000 empleos de carrera, pero de esos, 18.000 están en provisionalidad. Además, afirmó que se deben eliminar las diferencias en remuneración.



Sobre la sala Esperanza, dijo que se debe hacer una “auditoría” para darle tranquilidad a la ciudadanía, y sobre Odebrecht, afirmó que la ciudadanía “no ha tenido resultados en esa investigación” por lo que en su administración buscará resultados concretos, como lo relacionado con la financiación de campañas. Frente a la JEP, afirmó que sus relaciones serán armónicas y de cooperación.



Finalmente, aseguró que la Fiscalía debe ser independiente frente a los otros organismos del poder público, dijo que ninguno de sus trabajos compromete su independencia, y terminó diciendo que “el Fiscal General no puede ser protagonista político del acontecer nacional”.

Camilo Gómez

Afirmó que aspira a llegar a la Fiscalía no como un paso para saltar a otros puestos, sino para culminar su carrera. También dijo que la orientación de los más de 24.000 funcionarios del ente acusador no se logra “sentado en el escritorio, sino que hay que ir al terreno”.



Además, señaló que desde la Agencia de Defensa Jurídica del Estado ha entendido que “no hay que cambiar las leyes, sino aplicar bien las que ya están”, y afirmó que la jurisprudencia de la Corte Suprema es el mejor instrumento para perfeccionar el sistema acusatorio.



Gómez aseguró que no solo se debe potenciar la tecnología en la Fiscalía, sino hacer una “mejor administración, sin aumentar más el presupuesto y sin crear más cargos”.



Y coincidió con los demás candidatos en que se necesita mejorar la Policía Judicial para evitar que la Fiscalía siga perdiendo la mitad de sus casos, pero además señaló que al ente acusador están llegando un montón de denuncias de hechos que no son delitos.



También dijo que se requiere una Fiscalía fuerte contra la corrupción, y que lo que se debe hacer es quitarles el dinero a los criminales “pues los corruptos temen más perder el dinero que la libertad”.



Sobre la JEP, afirmó que aunque en su momento le hizo críticas al sistema, “el país no puede enfrascarse en más discusiones ideológicas” con esta justicia. Por eso dijo que la construcción de paz empieza con la “colaboración armónica” con esa institución.



Sobre la sala Esperanza, dijo que necesita una auditoría muy seria, para evitar el círculo vicioso de “yo te chuzo, tú me chuzas”, y sobre Odebrecht, señaló que se necesita que quienes se comprometieron a dar información la den completa, y no segmentada, para poder terminar la investigación.



