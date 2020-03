Así ha cambiado el coronavirus el funcionamiento de la justicia

Istock.com

Aunque la justicia sigue trabajando de manera especial y no han cesado las actividades en términos generales, la Rama Judicial ha anunciado que se suspendieron temporalmente los términos de los procesos para que los funcionarios judiciales puedan adaptarse a las nuevas formas de desarrollar las diligencias. Durante la suspensión se dejarán de contar los días que pasan en los procesos judiciales, y no se podrán tener en cuenta para alegar vencimiento de términos. Esa suspensión de términos no se dio en casos de tutela.