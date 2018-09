La vida de la gente cambió en derechos claves con la tutela

Aunque Amanda Franco de Zapata, una mujer de avanzada edad y sin ingresos propios, estuvo legalmente casada 31 años con su esposo, cuando él falleció el antiguo Instituto de Seguros Sociales no le dio la pensión de sobreviviente porque los cinco años antes de su muerte no habían vivido juntos.



La Corte le dio la razón a Amanda al considerar que los jueces no tuvieron en cuenta todo el tiempo que la pareja convivió, y que si al final de su vida se separaron se debió a que él solía llegar borracho a la casa y a que sostenía una relación extramarital.



La tutela de Zapata es una de las últimas que han sido publicadas por la Corte, tribunal que esta semana recibió la número 7 millones. Ese mecanismo cumple 27 años de garantizar los derechos fundamentales en el país.

Esta herramienta judicial es una de las más importantes que trajo la Constitución del 91. Ha garantizado derechos de minorías étnicas, víctimas de violencia sexual, presos, comunidad LGBTI, víctimas del conflicto, pensionados, enfermos a los que les niegan tratamientos, personas en condición de discapacidad e, incluso, migrantes.



Estos son algunos derechos claves que no habrían sido posibles sin la existencia de la tutela:

Movilidad para personas en condición de discapacidad

Un hombre interpuso una tutela contra la Alcaldía de Montería por construir el Parque Lineal Ronda del Sinú sin adecuar rampas para que la población en condición de discapacidad pudiera acceder a los planchones que operan el río y que son usados como un medio de transporte por los pobladores.



La falta de rampas impedía que sus hijos, que tienen problemas de movilidad, pudieran acceder a ese transporte, que cuesta 500 pesos, para poder ir hasta los lugares en los que recibían tratamientos. Al no poder usar la barcaza, tenían que pagar $ 16.000 de taxi hasta el centro médico, o no asistir, lo que afectó su salud. La Corte le ordenó a la Alcaldía diseñar un plan para que no se vulnere la libertad de locomoción de las personas en situación de discapacidad.

Sin suspensión de agua a ancianos vulnerables

Un hombre interpuso una tutela contra la Empresa de Servicios Públicos de Flandes, Tolima, porque les suspendieron el servicio de agua a sus padres adultos mayores, quienes sufren una condición de discapacidad y no pudieron pagar el recibo.

El ciudadano afirmó que no tuvieron en cuenta la crisis económica que pasaba su familia, lo que impedía que pudieran costear la factura. La Corte ordenó reconectar el servicio y firmar un acuerdo que permita pagar la deuda en cuotas. Según el tribunal, el servicio de agua no puede suspenderse por falta de pago cuando los usuarios son personas en una condición de debilidad.

Violencia del Estado contra las mujeres

En una tutela clave que fue reconocida por la OEA, la Corte Constitucional aseguró que el Estado también puede incurrir en violencia institucional contra la mujer cuando es negligente en tratar sus denuncias por violencia de género. La Corte estudió el caso de una mujer que por más de 5 años le pidió a una comisaría de familia sancionar a su expareja por violencia psicológica, pero nunca tuvo una respuesta positiva.



El alto tribunal dijo que un juez es un segundo agresor cuando no da medidas de protección en plazos razonables, niega información judicial, o si sus decisiones se basan en prejuicios.

Salud para venezolanos

Ante la crisis migratoria que afronta Venezuela, la Corte Constitucional reconoció que el Estado colombiano debe garantizar el derecho, al más alto nivel posible, de salud física y mental a los migrantes de ese país. El alto tribunal estudió una tutela de una mujer venezolana y su hijo de dos años de edad, quienes no habían podido acceder a tratamientos de salud.



La Corte sentenció que se les otorgarán medicamentos y una cirugía que necesitaban. También le ordenó al Estado crear mecanismos para que esta población se pueda afiliar al sistema de salud colombiano, y que busque recursos para costear sus tratamientos.

Reforma de la tutela

La importancia que tiene la tutela ha generado críticas a la reforma de la justicia impulsada por el Gobierno. La iniciativa fija límites de tiempo para presentarlas, obliga a llevarlas ante jueces de

esta especialidad y reglamenta las tutelas contra fallos judiciales.



