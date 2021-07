La puja por el periodo de la Comisión de la Verdad llega a la Corte

La Corte Constitucional asumió el estudio de una demanda que busca extender el mandato de la Comisión de la Verdad que, según las normas actuales, es de tres años y acaba en noviembre.



¿La razón? La demanda dice que no debe contabilizar en su mandato el periodo de duró vigente el estado de emergencia sanitaria decretado por la pandemia de covid-19, ya que esa situación impidió su normal funcionamiento.



(Le puede interesar: 'Socialización de informe de Comisión de la Verdad necesita decreto')



En ese sentido, la demanda pide que no se compute el periodo transcurrido entre la declaratoria del estado de emergencia sanitaria (Resolución 385 del 12 de marzo de 2020) y la entrada en vigencia del decreto que dispone la reactivación económica segura (Decreto 580 del 31 de mayo de 2021).

De un total de 1.096 días de vigencia de la Comisión, sólo 440 transcurrieron en normalidad, aproximadamente el 40 % FACEBOOK

TWITTER

La demanda fue presentada por los representantes legales de la Corporación Personas con Capacidades Diversas y de la Asociación de Víctimas Unidas por la Vida, de la Red Colombiana de Lugares de Memoria, el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes y por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).



La demanda va dirigida contra los artículos 1 y 24 del Decreto 588 de 2017 “por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” que establecen que el periodo de la entidad será de tres años, tal y como quedó consignado en el Acuerdo de Paz y el Acto Legislativo 01 de 2017, que ya fueron revisados y avalados de manera automática por la Corte Constitucional.



(Le puede interesar: Demandan investidura de Gustavo Bolívar por apoyo a ‘primera línea’)



“Estamos frente a un problema constitucional objetivo y trascendental, que es que en el plazo de tres años, dadas las restricciones impuestas por la pandemia, la CEV no podrá cumplir apropiadamente sus funciones, lo cual afecta el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad e implica una violación del Acto Legislativo No 2 de 2017”, dice el recurso.



La demanda dice que la Corte puede volver a pronunciarse sobre esos artículos, así ya los haya examinado, porque este es un problema diferente: “La Corte nunca analizó si el plazo de tres años era razonable en caso de que ocurriera un hecho de las dimensiones y la trascendencia de la pandemia que pudiera afectar tan gravemente el funcionamiento de la CEV”.



(Le puede interesar: Corte Suprema archiva investigación a Ernesto Macías por ‘la jugadita’)

“El trabajo de la Comisión en todos sus componentes dependía en gran parte del trabajo territorial, el contacto directo con personas, comunidades y grupos. La CEV operó un año, tres meses y catorce días en condiciones de normalidad y desarrollando el marco anterior”, dice el recurso.



“El resto del tiempo previsto transcurrió y transcurrirá en un contexto regulatorio variable que en el peor de los escenarios impide todo contacto directo presencial entre integrantes de la Comisión y otras personas e incluso entre los propios integrantes de la CEV y, en el mejor, impide la aglomeración de personas y la realización de eventos presenciales. Así, de un total de 1.096 días de vigencia de la CEV (el 2020 fue bisiesto), sólo 440 transcurrieron en normalidad, aproximadamente el 40 %”, agrega la demanda.



(Le puede interesar: A pesar de nueva orden de libertad, Iván Moreno seguirá detenido)



El recurso judicial asegura que entender el plazo de tres años de manera estricta en este caso es inconstitucional, pero no propone su eliminación, sino que sea condicionado para no contar el tiempo de la emergencia sanitaria.



“Con el fin de salvaguardar tanto lo pactado en el Acuerdo Final de Pazcomo la libertad de configuración del legislador extraordinario para la paz, la Corte Constitucional no debe eliminar la norma del ordenamiento jurídico sino reinterpretarla de manera que el plazo no incluya el tiempo durante el cual estuvo vigente la emergencia sanitaria en el país”, dice la demanda.



(Le puede interesar: Covid-19: niegan tutela que pedía suspender plan de vacunación)

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Enrique Ibáñez Najar, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

El caso está en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar quien admitió la demanda u solicitó conceptos al respecto al Presidente de la República, al Ministro del Interior, el Alto Comisionado para la Paz, a la Comisión de la Verdad, a facultades de derecho de diez universidades, al Observatorio Distrital de Víctimas, al Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, a la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, al Centro de Memoria Histórica y a los expertos Helena Ambrosí, Humberto de la Calle, Martha Nubia Abello, Rodrigo Uprimy y Camila de Gamboa Tapias.



(Le puede interesar: Corte selecciona tutela y revisará calidad de imputado de Álvaro Uribe)



Al proceso ya llegó copia del reciente concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado a petición del Gobierno que elevó consulta dado que el decretó que reglamentó el funcionamiento de la Comisión no previó el tiempo para cumplir algunas labores relacionadas con el Informe Final ni si la entidad requeriría entrar en un proceso de liquidación.



El Consejo de Estado dijo que el Gobierno debe emitir un decreto sobre el periodo de socialización del informe de la Comisión. La decisión tuvo una aclaración de voto del magistrado Édgar González López quien consideraba que el alto tribunal debía indagar si con ocasión de la pandemia del covid-19 la Comisión ha podido realizar de manera efectiva sus funciones.



(Le puede interesar: Corte Constitucional definirá futuro del Real Sincelejo)



“La covid-19 es un hecho notorio, que afectó de manera profunda la debida ejecución de la actividad misional de la Comisión de la Verdad, así como el término para el cumplimiento de su mandato. Todo lo anterior, con grave detrimento para la realización de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición”, dijo el magistrado González.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Legalizan capturas de vinculados a atentado contra Duque y Brigada 30



-El ventilador de la parapolítica que prendió Salvador Arana



-El acto de reconciliación de ex-Farc en pueblo que atacaron dos veces