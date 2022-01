La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que no acoja los argumentos de una demanda que busca que se legalice el suicidio médicamente asistido (SMA), como uno de los procedimientos protegidos para acceder a una muerte digna.

Para el Ministerio Público es claro que el Congreso “escogió la eutanasia como procedimiento para poner fin a la existencia en lugar del suicidio asistido” (en donde es la propia persona quien ejecuta la acción), razón por la cual le corresponde al legislativo, si así lo desea, hacer la discusión al respecto.



“El Ministerio Público no niega que el suicidio asistido puede llegar a constituir una alternativa para garantizar el derecho a morir dignamente, pero lo cierto es que, en virtud del principio de separación de poderes, el mismo debe ser autorizado como un procedimiento válido para realizar la transición a la muerte anticipada por el Congreso de la República, mediante una ley deliberada y aprobada por los representantes del pueblo y no por la Corte Constitucional”, dijo la Procuraduría en concepto conocido por EL TIEMPO.

El alto tribunal estudia una demanda que ataca el artículo 107 del Código Penal que da una pena entre 16 y 36 meses de prisión a quien apoye o induzca a una persona a suicidarse con la intención de poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal grave o incurable.



El recurso judicial fue presentado por Lucas Correa Montoya y Camila Jaramillo Salazar del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DescLAB, no con la intención de tumbar el delito, sino condicionarlo para permitir el SMA en cuatro circunstancias sin que sea considerado un hecho contrario a la ley.

Esto es, cuando la persona ha manifestado su consentimiento libre, inequívoco e informado; cuando la persona ha sido debidamente diagnosticada con una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable, cuando esta experimenta intensos dolores físicos o psíquicos que sean incompatibles con su idea de vida digna, y cuando la ayuda o asistencia ha sido prestada por un profesional de la medicina.



“Al impedir que las personas puedan acceder al suicidio médicamente asistido, el Legislador, termina por imponer una idea inconstitucional de vida por medio de la cual busca proteger solamente la existencia biológica e imponer inconstitucionalmente la obligación de vivir”, dice la demanda que cursa en el despacho del magistrado Antonio José Lizarazo.



Luego de hacer un análisis sobre la jurisprudencia colombiana, incluyendo la reciente sentencia de la Corte Constitucional que amplió la eutanasia a pacientes no terminales, la Procuraduría dijo que es ese procedimiento, la eutanasia, el que en ejercicio del derecho a morir dignamente, les permite a las personas en la actualidad poner fin a su vida con asistencia médica”.

La Procuraduría resaltó que ya la Corte le ha pedido al Congreso que expida una regulación integral sobre este derecho, lo cual permitiría al legislativo elegir los medios que considere más adecuados y “determinar si se opta por permitir conjuntamente la eutanasia y el suicidio asistido o si se autoriza solo alguno de los dos”.



Para la entidad, el control que hace la Corte sobre la normatividad penal “no está dirigido a llenar los vacíos sobre la regulación del derecho a morir dignamente, sino a impedir que la criminalización de una conducta afecte de manera irrazonable su núcleo esencial”. Por esa razón, el Ministerio Público no apoya la demanda presentada.



En su criterio, no hay nada desproporcionado en que el Congreso haya penalizado la inducción o ayuda al suicidio ni fijado excepciones frente a ese delito: “La penalización del suicidio asistido no desconoce el núcleo esencial del derecho a morir dignamente ni sus fundamentos superiores porque, por un lado, los referidos bienes encuentran protección con la posibilidad de las personas de acudir a la eutanasia”.



Además, para la Procuraduría la eutanasia, realizada en su totalidad por un profesional de la salud tiene, “en comparación con el suicidio asistido, en principio, menores probabilidades de complicaciones que puedan derivar en el sufrimiento del paciente, así como permite un mayor control de su adecuada practica por las autoridades”.

