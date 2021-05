Modelos webcam: la polémica por fallo que pide regular su actividad

La Corte Constitucional le pidió al Congreso y al Ministerio de Trabajo que regule la actividad de las modelos webcam en Colombia, al advertir que su ausencia favorece situaciones de abuso y que es necesario protegerlas laboralmente.

El fallo, que reconoció las garantías laborales de una modelo que fue despedida estando en embarazo del estudio en el que hacía esta actividad, agrupa al modelaje webcam como una actividad más de la “industria del sexo” como la prostitución y la pornografía, en la cual son mujeres en mayoría quienes están involucradas y que está sujeta a la misma estigmatización histórica.



(En contexto: Corte reconoce derechos laborales de modelos 'webcam')



“La industria del sexo, con la feminización de la pobreza, la precarización y con las dinámicas de explosión del consumo, apertura económica, desregulación, digitalización y repunte de las tecnologías informáticas e internet, encuentra en el cibersexo posibilidades de expansión y obtener una nueva fuente de lucro, a expensas del sacrificio de algunas mujeres que ingresan al negocio como una opción de supervivencia, o como una salida para lograr independencia económica y mejorar su nivel de vida”, dice el fallo.



En el caso concreto de las mujeres dedicadas al modelaje webcam, el alto tribunal asegura que la forma misma cómo desarrollan esta actividad no se hace en condiciones dignas en tanto muchas de ellas no tienen una remuneración equitativa y “carecen de la protección derivada de la seguridad social frente a contingencias como el desempleo, la enfermedad, la invalidez y la vejez, así como frente al embarazo”.



La Corte consideró que la regulación es necesaria para proteger a las mujeres que ya se dedican esto, dado que la ley solo lo ha hecho para considerar esta práctica como una fuente de recaudo tributario.

Facebook Twitter Linkedin

En la ciudad podrían ejercer el oficio unas 4.000 modelos y existir un número superior a los 1.500 estudios. Foto: Esneyder Gutiérrez

La decisión generó una polémica inmediata debido a que en el debate público se enfrentan la postura que busca la regulación de esta actividad y quienes estiman que sólo profundiza la explotación de las mujeres, ya que es una forma de prostitución.



Luego de conocerse el fallo, la Iniciativa ProEquidad, que busca la abolición de explotación sexual señaló, que "cuando una mujer en condiciones de vulnerabilidad es utilizada por la industria de la explotación sexual vía webcam se le llama víctima de explotación sexual y se busca que se le repare integralmente por esa vulneración de derechos humanos".



(Lea también: Bandidos asaltan estudio de modelos 'webcam' en Modelia)



La juez penal y docente universitaria Helena Hernández señaló que la Corte partió de una conceptualización deficiente del fenómeno de la prostitución y de su propia jurisprudencia pues, en un fallo de constitucionalidad de 2009 sobre la inducción a la prostitución indicó se enfocó en el problema de la “tolerancia jurídica” sobre la prostitución.



Para Hernández, la prostitución no puede verse como un trabajo, ni un oficio o ejercicio de quiénes están en una situación de vulnerabilidad. “Esta falta de claridad de la Corte se vincula a la forma cómo se invisibilizan a las víctimas del sistema prostituyente, así como a las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual”, le dijo a este diario la docente.

“Ser víctima no es un estigma, lo que representa una flagrante vulneración a los derechos humanos es negar dicho reconocimiento a quienes lo son, incluso si estas personas no se consideran. El hecho de que la prostitución ahora tenga nuevas plataformas, vía webcam por ejemplo, no la hace menos real, o no implica necesariamente menos afectación”, agregó Hernández al estimar que el asunto debería tratarse desde el enfoque abolicionista.

Esta falta de claridad de la Corte se vincula a la forma cómo se invisibilizan a las víctimas del sistema prostituyente FACEBOOK

TWITTER

No lo estiman así personas que se dedican a ello que estimaron que se trata de un avance para la garantía de sus derechos. “Vamos por la regulación, porque es que no somos dos gatas, somos muchas las que ejercemos este oficio”, dijo en su cuenta de Twitter Katherine Ángel, conocida como 'Marciana Punk', una trabajadora sexual y activista comunitaria que aboga por el reconocimiento del trabajo sexual como tal, como ‘trabajo’.



La Universidad del Externado le dijo a la Corte que el modelaje webcam sí “constituye trabajo” y, por tanto, las mujeres deben ser acreedoras de todas las garantías de ley. Esta postura dice que hay mujeres dedicadas a esto y que la ausencia de regulación genera un limbo que afecta la dignidad humana y sus derechos porque permite que haya condiciones “laborales” que no se acompasan con los mismos legales y que facilita que haya humillaciones.

(Puede interesarle: Modelos webcam usan sus espacios para unirse al paro nacional)



Jessika Barragán, asistente de investigación del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad, señaló que se trata de asumir la realidad material con sus limitaciones, como la desigualdad y la imposibilidad de decidir libremente dedicarse a esta actividad. “La pregunta es cuál es la mejor forma de intentar garantizar la dignidad humana de las mujeres y esto pasa por llevarlo al terreno de la formalidad”, dijo.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET