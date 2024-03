La nueva Fiscal y la soberanía judicial del país / Análisis

La Corte Suprema de Justicia se apresta a elegir fiscal general, en lo que parece ser el cierre de un accidentado proceso que por meses estuvo marcado por presiones desde el Ejecutivo para que los magistrados apuraran su decisión.

Cada una de las candidatas –Amelia Pérez, Adriana Camargo y Ángela Buitrago– tiene la experiencia y el recorrido necesarios para ocupar el cargo. Penalistas e investigadoras reconocidas en casos trascendentales para la justicia del país, conocen desde adentro el ente investigador y saben de sus problemas y fortalezas.

Su reto más obvio es también el más complejo: lograr que Colombia tenga una justicia mejor y más pronta, y empezar a romper la idea de que el país está hoy desbordado por el crimen. En esa línea, deberá la nueva fiscal general convertirse en actor de primer orden en las discusiones que ya se están dando sobre una nueva reforma de la justicia y abogar por los urgentes ajustes que se requieren para evitar que el sistema penal acusatorio, que en 2025 cumplirá 20 años, siga camino hacia el colapso operativo.

Pero a este y otros retos no menos importantes, como la defensa de la independencia del Poder Judicial, se suma uno menos visible pero trascendental: servir como dique a dudosas propuestas movidas desde sectores cercanos al alto gobierno para crear comisiones judiciales internacionales que, según la narrativa de sus promotores, harían lo que la justicia colombiana supuestamente no ha podido o no ha querido hacer frente a fenómenos como la corrupción y el conflicto.

Los muchos problemas de nuestro sistema judicial, que los tiene, no permiten, sin embargo, poner en duda la solidez de la institucionalidad jurisdiccional del país. Una institucionalidad que se ha enfrentado a todas las mafias –la de cuello blanco, pero también la del narcotráfico, ‘paras’ y guerrillas–, y a la que no le ha temblado la mano para encarrilar hacia los canales legales y constitucionales decisiones de los otros poderes y hasta de los mismos jueces.

Sea quien sea la penalista elegida como nueva Fiscal, su compromiso con la soberanía judicial del país debe ser inequívoco. Una soberanía que se defiende con resultados concretos contra la impunidad.

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En X: @JhonTorresET