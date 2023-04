Por defender a una mujer con un bebé en brazos que estaba siendo golpeada por autoridades indígenas, Magali del Rocío Cisneros, comunera del Resguardo Indígena de Ipiales (Nariño), terminó condenada a azotes, sanción que le cambiaron a pedir perdón de rodillas.



“Cuando me citaron ya me tenían lista una cama para darme fuete. Agradecer a Dios que aparecieron exautoridades indígenas que no permitieron que me golpearan. Eso era lo que quería el gobernador: que me azotaran y me azotaran porque decían que yo fui la que comenzó todo y no fue así. Fue persecución política porque yo he sido una de las comuneras que no le voy a esos ideales”, dijo a EL TIEMPO.

Su sanción, que luego generó, vía tutela, un histórico pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre los límites de la justicia indígena y la violencia contra las mujeres, se relaciona con una reunión del 22 de enero del 2022 que las nuevas autoridades de su resguardo convocaron para elegir al nuevo padre o madre enlace de la comunidad con el programa ‘Familias en Acción’. Había molestia, de entrada, porque unas semanas antes ya había sido ratificado Jesús Benavides en esa labor.



Según Magali, en la sesión pidieron dejar a Jesús hasta agosto para terminar el papeleo para las inscripciones al programa. “Pero nos tocó un cabildo autoritario. Nos impusieron tres nombres que para nosotros no daban la talla. Eligieron un enlace ni con la mitad de la asistencia. Había comuneras que pedían la palabra y no se les permitía”, narró.



Magali del Rocío Cisneros junto a la abogada Paola Pinchao Foto: Cortesía

Fue entonces cuando una mujer con su bebé de brazos pidió hablar y se acercó al micrófono. “Las autoridades pensaron que eso era una agresión y empezaron con el fuete a darles a las mujeres”, contó. Otras asistentes se metieron para protegerla y Magali intervino también. “Mi indignación fue esa, que empezaron a golpear a las mamás”, agregó.



Ese episodio desencadenó el castigo de Magali, quien cuenta que no fue nunca su intención entorpecer a las autoridades y no entendió por qué, cuando fue citada para decirle que tenían que sancionarla con azotes, no le mostraron las pruebas en su contra. Y como no fue posible concretar esa aplicación de usos y costumbres, como se denomina, se la cambiaron a pedir perdón de rodillas.



“Haberme hecho arrodillar fue la peor ofensa que me hicieron porque pedir perdón por algo que uno no hizo, le daña a uno la dignidad. Cuando eso ocurre en las comunidades es porque se han cometido graves errores y hasta delitos y verse uno condenado en esto, duele”, relata.

Un avance significativo

Magali tiene 45 años, está casada y tiene tres hijos. Vive en Ipiales y es secretaria de la Organización Indígena del Territorio de Pasto (OITP).



Acudió a la justicia ordinaria con apoyo de los abogados de la OITP, Paola Pinchao y Jorge Daniel Lucero, y su lucha, mal vista para algunos en el cabildo, la convirtió en la protagonista de una histórica sentencia de la Corte Constitucional respecto de la justicia indígena que, cabe recordar, es todo un sistema que funciona amparado en la Constitución y de forma autónoma y diferente de todos los procesos de la justicia ordinaria.



Con ponencia del magistrado Alejandro Linares, la Corte no solo protegió a Magali, sino que le impuso un nuevo límite a la Jurisdicción Especial Indígena al decir que sin importar sus usos y costumbres, todas las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencias y el Estado debe garantizar mecanismos para investigar, sancionar, prevenir y reparar tal afectación. Por eso, explica el fallo, hay un deber de no discriminación y eso hace que, de manera categórica, la justicia indígena no pueda permitir bajo ninguna circunstancia la violencia contra las mujeres.

La Corte indicó que este límite es “la prohibición de cualquier forma de violencia contra la mujer” y abogó para que se tomen medidas que permitan contrarrestar desigualdades en los resguardos y crear, para esta comunidad, una discusión que lleve a tomar medidas concretas para garantizar los derechos de todas las mujeres a la libertad de expresión, la igualdad y al debido proceso, entre otros.

'Hay machismo'

Facebook Twitter Linkedin

Sentados: Oliver Alexander Pinchao, consejero mayor OITP, y Magali Cisneros, secretaria OITP. Parados: Jorge Lucero y Paola Andrea Pinchao, abogados OITP. Foto: Cortesía

Magali dice que está dichosa, ha atendido a medios locales, llamadas y reuniones con su equipo de trabajo. Según ella, es más que claro que en su resguardo hay machismo y reveló que el mismo día de su sanción fueron castigadas más de 20 mujeres que luego fueron silenciadas.



“Nuestras autoridades están elegidas y la mayoría son hombres y cuando una mujer quiere expresar y levantar su voz de protesta, sencillamente a uno lo callan y le dicen que tiene que someterse. Quien a nosotros nos juzga es el patriarcado. El machismo está al 100”, señaló e indicó que la politiquería es una gran parte del problema: “Si tú vas de la línea de los ganadores o del gobernador, tú tienes ley y justicia; y si no, te obligan a callarte”.



Ahora, Magali cree que, como hermanos, los comuneros deben unirse para lograr que sus autoridades también tengan conocimiento jurídico para aplicar sus usos y costumbres, de manera bonita, con sabiduría, “basada en derechos y razón, no en latigazos”.



La abogada Paola Pinchao explicó que tras el fallo han sido contactadas por organizaciones de mujeres, lideresas, cabezas de familia, entre otras, lo cual es clave para fijar unos pasos en el objetivo de crear una mesa, organización o consejo de mujeres indígenas en “cada cabildo de Colombia”, que sea de obligatoria consulta para las decisiones.



“Es importante que a nosotras las mujeres, con el fallo de esta tutela, nos den esa potestad de que, así como ellos deciden en su autonomía, nosotras también tengamos la voz, el voto y la decisión para que la comunidad sea justa. Me di cuenta de que acá (en el resguardo de Ipiales) ignoran que nosotros tenemos derechos fundamentales del Estado colombiano. Nosotros somos indígenas, pero también pertenecemos a este Estado social de derecho”, dijo al tiempo que indicó que su deseo es la unidad.



“Queremos trabajar por la gente, por el territorio. Esto que pasó con Magali es un inicio para luchar unidas porque las mujeres tienen miedo”, concluyó.

