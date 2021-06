La indemnización que deberá pagar el exregistrador Carlos A. Sánchez

En 1993, la Contraloría hizo una reestructuración administrativa y sacó de la entidad, sin indemnización, a una de sus empleada de carrera, razón por la cual ella demandó su salida. En 1998, el Consejo de Estado falló parcialmente a su favor y ordenó reconocerle la suma de $16.407.273 por concepto de indemnización por supresión del cargo.



Luego de pagar la respectiva condena, la Contraloría General presentó una acción de repetición en contra de Carlos Ariel Sánchez, quien en ese momento era contralor de Bogotá (años después fue elegido Registrador), asegurando que la salida irregular era culpa suya, por lo cual debía reintegrar el monto pagado con dinero de su propio bolsillo.



(Le puede interesar: Corte precisa alcance del fallo internacional en el caso Petro)

"En la culpabilidad predicable de la conducta que desplegó el entonces demandado, quien, según el recurso, violó de manera manifiesta e inexcusable las normas de carrera administrativa vigentes, negándole negligentemente a la exfuncionaria la actualización de la inscripción en tal sistema para, entonces, utilizar ese hecho como causal de retiro del servicio", decía la demanda de la Contraloría.



El 21 de noviembre de 2018, el Consejo de Estado le dio la razón a la Contraloría y declaró declarar personal y administrativamente responsable al Carlos Ariel Sánchez Torres, a título de culpa grave, por los hechos y ordenó pagarle a la Contraloría un monto actualizado de $45.578.231,41.



(Le puede interesar: Corte mantiene archivo de indagación en favor de Iván Cepeda)



Contra esa decisión, el exregistrador Sánchez interpuso un recurso extraordinario de revisión señalando que esa decisión era irregular, que no incurrió en ningún tipo de daño y que despido de la funcionaria se hizo en cumplimiento de un acuerdo distrital de reestructuración de la planta de la entidad, que establecía la necesidad de suprimir el cargo que ella ocupaba.



El Consejo de Estado negó las pretensiones de dicho recurso y confirmó la decisión que le ordenó pagar de su propio bolsillo la indemnización que tuvo que darse a la funcionaria despedida.



(Le puede interesar: Corte llama a medios para que protejan a empleados de violencia sexual)



El alto tribunal dijo que no había causal alguna para anular la decisión inicial y que, contrario a lo afirmado por Sánchez, este sí tuvo abogado a lo largo de este proceso: inicialmente por Henry Villarraga y luego por otros profesionales del derecho.



"Nunca estuvo desprovisto de una defensa técnica pues la contestación de la demanda que presentó la curadora ad litem debidamente nombrada estuvo seguida por un número nutrido de actos procesales tendientes a proteger los intereses de aquel, tales como múltiples incidentes de nulidad, recursos de reposición y alegatos de conclusión en primera y segunda instancia", dice la decisión.



(Le puede interesar: Corte inadmite denuncia de Leonidas Bustos contra Edward Rodríguez)

justicia@eltiempo.com

En Twitter: justiciaET

Lea más noticias de Justicia

-'Estoy bien y trabajando': reportado como desaparecido en el paro

-Radican acusación contra Alberto Salcedo Ramos por delitos sexuales

-¿Por qué disminuyeron 47% combates entre FF . MM. y grupos criminales?