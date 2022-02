Alfonso de Jesús Bedoya Londoño, de 21 años, vivía con su esposa, hijo, sus padres y su hermana en el corregimiento de Piedras Blancas, en jurisdicción del municipio de Carepa, en el departamento de Antioquia.



Trabajaba en labores agrícolas y de aserrería, con las cuales buscaba sostener a su familia y sufría de varias condiciones médicas que lo obligaban a permanecer largas temporadas en su casa y teniendo que ir al hospital constantemente.



"Los dichos del Ejército solo fueron un recurso para justificar la barbarie: una ejecución extrajudicial cometida con el fin de presentar a Bedoya, un campesino enfermo, como guerrillero dado de baja"

El 2 de septiembre de 2007, sobre las 10 de la mañana, Bedoya recibió una llamada y se fue a la aserrería. Ya en la noche, su familia y amigos empezaron a buscarlo ya que era raro que no hubiera vuelto. Una persona les dijo que lo habían visto mientras era detenido por el Ejército Nacional.



Dos días después su cadáver fue gallado en el Hospital de Apartadó. Allí le informaron a la familia que había sido reportado como un guerrillero muerto en combate. Con el abogado Javier Villegas Posada, la familia demandó a la Nación ya que se trató de un ‘falso positivo’ o ejecución extrajudicial.



El 13 de agosto de 2014, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la Nación por el hecho al señalar que había suficientes indicios para concluir que se trataba de una ejecución extrajudicial, entre ellos, la vaguedad de los informes militares elaborados con ocasión de la supuesta operación militar de la Brigada 17.



En fallo conocido por EL TIEMPO, el Consejo de Estado en segunda instancia ratificó la condena impuesta al Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional al indicar que está acreditado que el joven de apenas 21 años no hacía parte de enfrentamiento alguno y que fue ejecutado extrajudicialmente para presentarlo como un guerrillero dado de baja en combate.

Se tuvo en cuenta entre las pruebas que fueron los propios militares quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y demás elementos que hacían parte de la escena del crimen. Y se indicó que el Capitán Duván Mauricio Hernández Tavares, quien embaló el cuerpo y lo trasportó a medicina legal, “entorpeció” una diligencia de reconstrucción de lo que había pasado en 2010.



“La manipulación de la escena del crimen y la ausencia absoluta de prueba que demuestre que la víctima disparó o que siquiera empuñó el arma, indica a la sala que Alfonso de Jesús Bedoya Londoño era un civil desarmado que fue ejecutado a mansalva”, dice la decisión.



“De otra parte, las inconsistencias entre las declaraciones de los implicados respecto de asuntos que por lo general son de fácil recordación para militares que estuvieron en un combate, junto con los dos indicios anteriores, permiten a la sala inferir con certeza que el combate jamás sucedió. Solo fue un recurso narrativo para justificar la barbarie: una ejecución extrajudicial cometida con el fin de presentar al señor Bedoya Londoño, un campesino enfermo, como guerrillero dado de baja”, agrega la decisión.



El alto tribunal enfatizó en que hay pruebas abundantes que indican que Alfonso de Jesús Bedoya Londoño era un padre de familia apreciado por la comunidad, que trabajaba en el campo la mayor parte del tiempo, siempre que su salud se lo permitiera, pues sufría de varios padecimientos clínicos que le impedían llevar una vida normal.



Bedoya tenía anemia falciforme aguda que le generaba dolores articulares, descalcificación y dificultad para moverse, sufrió de insuficiencia renal con serias implicaciones sobre el resto de su salud desde pequeño, y tenía crisis que lo llevaban a estar hospitalizado.



“En todo caso, no sobra insistir en que la sospecha que pudiera generar el dicho de los informantes sobre su posible pertenencia a un grupo al margen de la ley no justificaba su ejecución extrajudicial, el montaje de un combate y su presentación como guerrillero activo”, insistió el Consejo de Estado que ordenó una reparación y remitió copia del expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad.



