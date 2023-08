Este viernes el Gobierno en pleno, con presencia del Presidente Gustavo Petro, hará ante la Corte Constitucional una defensa del Decreto 1085 de 2023 con el cual se declaró del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira, a propósito de una grave crisis humanitaria que se estructura en la falta de acceso a servicios básicos vitales.



(Lea: La Guajira: audiencia por emergencia económica ya tiene fecha)



Ese decreto, por tratarse de la declaratoria de un estado de excepción, tiene revisión automática del alto tribunal, así como los otros 11 que ya expidió el Gobierno, que se derivan del primero y que prioriza sectores como el de la Salud, la Educación o el acceso al agua, entre otros.

EL TIEMPO explica la defensa que el Gobierno hará ante los y las magistradas de la Corte.

Vladimir Fernández, Secretario Jurídico de la Presidencia, en representación del Jefe de Estado, ya le dijo a la Corte las razones por las cuales para el Gobierno esta emergencia era necesaria.



En primer lugar, indicó, porque el departamento vive una crisis humanitaria desde hace varios años, por la falta de acceso a servicios básicos vitales, que incluso llevaron a la propia Corte Constitucional a declarar en 2017 un Estado de Cosas Inconstitucional sobre la situación que afecta especialmente a la niñez Wayúu y en virtud del cual se han expedido varias órdenes judiciales como la realización de un plan de choque que atienda las fallas estructurales que se advierten en la región.



(Lea: Aunque Corte tumbó la reglamentación de curules de paz, las elecciones no se afectan)



Según Fernández, "la dramática situación se agravó, dadas las condiciones climatológicas y los fenómenos extremos de variabilidad climática, que se han intensificado a partir de junio de 2023, además de los eventos sobrevinientes e inesperados tales como la llegada de la temporada de ciclones tropicales; el fenómeno de El Niño que mutó de una categoría moderada a la categoría fuerte; el déficit de

precipitaciones dadas en el primer semestre que en medio de una temporada seca".



Para la Presidencia es claro que la situación se hará más crítica por lo que las medidas que se han tomado de manera ordinaria, no son suficientes. Y por eso, le expuso a la Corte las principales preocupaciones de acuerdo a cada sector.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de referencia. Foto: Eliana Mejía y Presidencia

Escasez de agua potable

Así, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda expuso que sí hay una "amenaza grave e inminente al orden económico, social y ecológico en materia de acceso al agua y saneamiento básico". Lo anterior por tres causas: la escasez de agua apta para consumo humano, los efectos del cambio climático frente a la disponibilidad del recurso hídrico; y los problemas de orden socioeconómico asociados a la escasez de agua.



Sobre la escasez de agua potable, se indicó que con base en el censado de 2018, la población del departamento es cercana a los 1.038.397 habitantes, "para la cual se estima una demanda de agua de uso doméstico de 2.243 l/s". Y esta demanda puede incrementarse a 2035 a cerca "de 2,500 l/s para una población cercana a 1.3 millones de habitantes".



(Lea: Consejo de Estado fijará una sola postura sobre si revisa fallos de la Procuraduría)



"Este efecto se agudizará sustancialmente en un escenario de concurrencia con un fuerte fenómeno de El Niño, rezagos de emergencias como el Covid y las falencias de la infraestructura", indicó el Gobierno a la Corte. A esto se suma que hay una subestimación de la población Wayúu que genera "una alta incertidumbre a la hora de estimar la demanda total requerida para atender el 100% de la población rural, más aún en condiciones climáticas extremas".



Asimismo, dice el documento, "los niveles de desagregación geográfica definidos por las entidades del Gobierno Nacional no son suficientes para atender los requerimientos exigidos por los voceros y técnicos del pueblo Wayúu".

También se indicó que en cuanto al acceso al agua potable, se estima la cobertura, según el DANE, "es promedio en zona urbana cerca del 80 %, con 2 municipios que no llegan ni al 40 % de cobertura (Manaure y Uribia) y un municipio que alcanzan cerca del 100 %".



(Lea: Corte Constitucional rechaza supuesto plan para atentar contra el fiscal Barbosa)



"En cuanto a los centros poblados se cuenta con una cobertura promedio del 42 %; y la cobertura promedio municipal de viviendas en zona rural dispersa no supera el 19 %. Mientras que el promedio del país en zona urbana es de 96 %, en centros poblados 74 % y en zona rural dispersadel 42 %. Lo que representa una brecha importante frente a la media nacional y muestra las condiciones críticas de La Guajira en materia de acceso al agua", dijo el Gobierno.



Además, explicó que apenas hay un inventario de 1.636 puntos de agua subterráneas, de los cuales se tienen aljibes (53,3 %), pozos (46,6 %) y 2 manantiales (0,1% , siendo Riohacha el municipio que posee la mayor cantidad de captaciones tipo aljibe, y el municipio de Fonseca, el que cuenta con la mayor cantidad de pozos, así como los dos manantiales.



"Sin embargo, más del 70 % tiene problemas de contaminación, en particular por las estaciones de servicio, la minería, y áreas de producción agrícola intensiva", agregó.

Los efectos del cambio climático

Las difíciles condiciones climáticas y la condición actual de los habitantes demuestran que las facultades ordinarias del Gobierno han sido insuficientes para lograr la satisfacción de los derechos FACEBOOK

TWITTER

Igualmente, el Ministerio de Vivienda expuso que hay un impacto importante por el fenómeno de El Niño de este año, basado en estimaciones realizadas por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que habla una probabilidad de que este ocurriera durante junio a agosto del 60 y 70 por ciento, y de más del 70 de que persista hasta el otoño del hemisferio.



Y el Ideam asegura que en el primer semestre del 2023, las lluvias en el departamento de La Guajira estuvieron "por debajo de lo normal" (entre el 40 % y el 80 %), y "muy por debajo de lo normal" (entre el 0 % y el 40 %), lo que, según el Gobierno, son "promedios que ni siquiera el fenómeno del Niño de 2015 alcanzo a presentar".



(Lea: Corte Suprema llama, de nuevo, a indagatoria al representante César Gómez: las razones)



"Históricamente el departamento de La Guajira ha presentado desabastecimiento de agua en temporada seca, especialmente durante los fenómenos de El Niño, sin embargo, las predicciones son indiciarias de una grave crisis si no se toman medidas urgentes acompañadas de mecanismos de sostenibilidad que se basen en la coordinación interinstitucional y con la comunidad", indicó a la Corte el Gobierno.



Con ese panorama y tras revisar lo que en el pasado generó el fenómeno del Niño, el Gobierno estima que hay una suma de situaciones en La Guajira que "se ha tornado en crítica, dado que las difíciles condiciones climáticas y la condición actual de los habitantes demuestran que las facultades ordinarias del Gobierno Nacional han sido insuficientes para lograr la satisfacción de los derechos fundamentales de la población como la vida, el acceso al agua y al saneamiento básico".

De otro lado, el Ministerio de Vivienda asegura que históricamente las medidas ordinarias tomadas para enfrentar esta crisis han tenido dificultades en su articulación y coordinación con los entes territoriales o con los contratistas y ejecutores, lo que impide el acceso al agua.



"Lo anterior, debido a la prolongación de los tiempos para la implementación de los procesos contractuales y las fallas en seguimiento técnico, jurídico, administrativo y financiero para el desarrollo de los componentes de los proyectos, así como a las intervenciones desarticuladas sin un criterio sistémico y sostenible, han llevado a que las inversiones no permitan superar el estado de cosas inconstitucional que ha declarado la Corte Constitucional y que se agrava con las situaciones actuales", apuntó.

Facebook Twitter Linkedin

La Guajira - Gustavo Petro Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO - Presidencia

Crisis en el sistema de salud y mortalidad

Se evidencia un aumento en las tasas de mortalidad por desnutrición para las vigencias 2022 y 2023 en comparación con los años 2017 a 2022: Gobierno FACEBOOK

TWITTER

De otro lado, el Ministerio de Salud indicó que las razones por las cuales se necesita el Estado de Emergencia versan sobre fallas continuas en el modelo de atención en salud que han llevado a resultados deficientes, "con presencia de morbilidad y mortalidad evitable en cifras superiores a las registradas en el país y bajas coberturas para la gestión del riesgo en salud especialmente en zonas rurales".



A esto se suma la "oferta de servicios fragmentada y segmentada que impide la continuidad de la atención, con distribución insuficiente y desigual entre los ámbitos rural y urbano, que no responde a las condiciones sociodemográficas de la población ni a la dispersión geográfica del departamento; así como el deterioro de la infraestructura hospitalaria y disminución del número de prestadores de servicios de salud".



(Lea: En parrandas y en la playa se acordó la repartición de plata de contratos de Córdoba)



Y se agrava, dice el Gobierno, por la baja disponibilidad de profesionales de medicina, enfermería y auxiliares de enfermería con densidades por debajo del promedio nacional y de la OCDE; y servicios de salud que no reconocen la salud propia e intercultural ni las particularidades de los pueblos indígenas que lo habitan.

El Gobierno expuso que la mortalidad en niños y niñas menores de cinco años en el

departamento de La Guajira, se mantienen desde el 2017 por encima de la mortalidad nacional, con una tasa ocho veces más alta para desnutrición, tres veces más alta para Infección Respiratoria Aguda y seis veces más alta para enfermedad diarreica aguda-



"Se evidencia un aumento en las tasas de mortalidad por desnutrición para las vigencias 2022 y 2023 en comparación con los años 2017 a 2021 y un aumento en el 2023 para la tasa por enfermedad diarreica aguda con respecto al mismo periodo del año 2022", dijo.

La variabilidad climática y el Minambiente

El Ministerio de Ambiente dijo a su turno que la amenaza más grave e inminente al orden económico, social y ecológico, se deriva de la existencia de condiciones climatológicas y fenómenos extremos de variabilidad climática, como la temporada de ciclones y paso de las ondas del este; el ciclo estacional de temporada seca con un déficit de precipitación acumulado del primer semestres y déficit proyectado; el aumento de temperatura media del aire con respecto a los promedios históricos entre 0.5 °C y 2.5 °C; el fenómeno de El Niño; y el calentamiento Global-



Según el Ministerio, la variabilidad climática reportada a nivel mundial y las condiciones de rapidez con que se profundizan y, las presiones climáticas señalan, por ejemplo, un estado crítico de las fuentes abastecedoras de agua especialmente en el caribe con énfasis en la Guajira.



(Lea: Corte IDH condena al Estado por la desaparición del soldado Óscar Tabares)



"Esto requiere medidas extraordinarias para velar por la protección de los recursos naturales especialmente por el recurso hídrico haciendo frente a la crisis por disponibilidad, acceso o calidad del recurso", indicó.



El Ministerio dijo que a pesar de las múltiples acciones adelantadas por autoridades locales del departamento de La Guajira y por el Gobierno Nacional, "la crisis humanitaria se ha venido agravando de forma inusitada, resultando imposible para el Gobierno Nacional darle el manejo que corresponde a través de los mecanismos ordinarios existentes, por cuanto se trata de mecanismos en su mayoría de orden administrativo, que no permiten enfrentar con celeridad e inmediatez una crisis de las mayores dimensiones que afecta al departamento de La Guajira".

El sector Educación y lo que dice el ICBF

El Ministerio de Educación Nacional indicó a su turno que para superar la crisis que vive la población, se deben tomar medidas extras para "garantizar el derecho a la seguridad alimentaria acorde con las tradiciones culturales alimentarias de este pueblo, la cual se ve afectada por las limitaciones de tipo administrativo que impiden la asignación oportuna y urgente de los recursos asignados a las entidades territoriales para garantizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en sus territorios.



El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dijo que solo en junio se entregaron más de 110.832 raciones alimentarias según sus modalidades y servicios de atención en el departamento, pero que, pese a ello, "no ha sido suficiente para erradicar las muertes de niños, niñas y adolescentes en el Departamento de la Guajira".

Fallas energéticas y en comunicaciones

No se cuenta con las herramientas tecnológicas adecuadas para que desde el departamento se puedan atender en términos de oportunidad e información de calidad FACEBOOK

TWITTER

El Ministerio de Minas enfatizó por su parte en que la cobertura del servicio de energía eléctrica en el departamento es solo de 78.55 %, "evidenciándose un rezago frente al promedio nacional que está en el orden de 96.53 %".



También expuso que ñas brechas en el sector se centran en la zona rural y es necesaria la normalización en áreas urbanas marginalizadas, "requiriéndose una expansión de la cobertura por su alta incidencia en los indicadores de competitividad y dadas las potencialidades del territorio, tanto en energía solar como eólica".



(Lea: Mindefensa deberá pedir perdón por 'falso positivo' de joven en Caldas en 2007)



En cuanto al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, este indicó que los accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes registraron un decrecimiento de conexiones entre el 4 trimestre de 2021 y 4 trimestre de 2022. Y con base en la Encuesta de Calidad de Vida 2022 del DANE, indicó que solo el 28.3 % de los hogares en La Guajira contaban con acceso a Internet para ese momento.



"El hecho de que actualmente sólo un porcentaje menor al 30 % de los hogares tengan acceso a internet, que existan importante requerimientos de conectividad para diversas poblaciones, implica que no se cuenta con las herramientas tecnológicas adecuadas para que desde el departamento se puedan atender en términos de oportunidad e información de calidad, las diferentes situaciones de emergencia que puedan afectar de manera grave la vida de niño y niñas, y en consecuencia, el orden económico, social y ecológico", dijo.

La plata está en riesgo

El Ministerio de Agricultura dijo, por ejemplo, que cuenta actualmente con recursos que ascienden a $ 35.000 millones para ejecutar durante 2023 para el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 e indicó que estos recursos "se encuentran en riesgo de expiración de vigencia por principio de anualidad del presupuesto fiscal establecido en los artículos 14 y 89 del Estatuto Orgánico de

Presupuesto".



"Hasta la fecha y después de ingentes esfuerzos se ha logrado contratar recursos por valor de aproximadamente 20.000 millones de pesos, requiriéndose mecanismos jurídico presupuestales excepcionales para evitar la expiración de los recursos por el simple paso de la vigencia, circunstancia que no puede ser conjurada con los mecanismos especiales de las vigencias futuras excepcionales ni extraordinarias, ni tampoco las cuentas por pagar ni la reserva presupuestal", indicó.



(Lea: Regaño de la Corte al abogado de Alejandro Lyons: se enferma justo cuando hay audiencia)



El Ministerio agregó que de igual manera, las organizaciones étnicas no cuentan con la capacidad para adquisición de pólizas en el mercado asegurador, el cual contempla en sus manuales de valoración de riesgo, amplias restricciones frente a personas jurídicas sin ánimo de lucro.



"Solamente con un historial de buenas prácticas en contratación y fortalecimiento patrimonial que se adquieren a través de los años, las organizaciones sociales y étnicas pueden adquirir capacidad de adquirir pólizas en el mercado asegurador, situación que no alcanza a ser confrontada con la ocurrencia no programada del fenómeno de El Niño con impacto entre otros aspectos, en su seguridad alimentaria", indicó.

ALEJANDRA BONILLA MORA

@AlejaBonilla

justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de Justicia