Se firmó finalmente este domingo la declaratoria del Estado de Emergencia Social, Económica y Ecológica que el Gobierno había anticipado hace dos semanas para La Guajira y que, en principio, regirá por 30 días.

Según el argumento del presidente Petro y su equipo, hay hechos sobrevinientes que ponen a ese departamento en una situación de grave e inminente perturbación del orden económico, social y ecológico que, en su concepto, no pueden ser atendidas con medidas ordinarias. Por ello, el Ejecutivo se arroga la facultad de dictar decretos con fuerza de ley (es decir, dictará normas sin la participación del Congreso), que en todo caso tendrán control de la Corte Constitucional.



Que la situación de La Guajira, desde donde el jefe del Estado despachó la última semana, es crítica, nadie lo pone en duda en Colombia. Con una población de poco más de un millón de habitantes, la proporción allí de población con necesidades básicas insatisfechas es de las más altas del país. Según el Dane, el 40 por ciento de los hogares no tienen electricidad, el 53,4% no tiene acueducto, el 52,1% no tiene alcantarillado, y solo uno de cada diez hogares tiene acceso a internet. Con corte a 2018 (y la situación se agravó por la pandemia), mientras el porcentaje nacional de personas en la miseria llegaba al 14,28 %, en La Guajira era del 30,56 %. La tasa de mortalidad de menores de 5 años asociada a desnutrición llega a 80,9 por cada 100.000 niños: la tasa nacional está en 9,45.



Lo que dice el Gobierno es que la inminente llegada de El Niño y la consecuente sequía van a agravar la crisis humanitaria –que tiene décadas y no es, por lo tanto, sobreviniente sino la evidencia de un Estado lento y muchas veces corrupto e ineficiente– y que tomará medidas extraordinarias en sectores como los de la salud, energía, acceso a tierras (habla de “medidas excepcionales para la adquisición de predios), y también en materia de tributos y presupuestos.



Declarado el estado de excepción, es importante que todas las instituciones, empezando por el Gobierno, hagan su tarea. El Ejecutivo ya ha mostrado fallas de cálculo jurídico en otros casos en los que pretendió asumir facultades (recuérdese el decreto de la Creg congelado por el Consejo de Estado). La Guajira necesita el trabajo de todos, pero su crisis no puede ser la excusa para poner a andar figuras que o no han avanzado o han sido rechazadas en el Congreso, que es el escenario natural de la democracia. El análisis que hará la Corte Constitucional de la declaración y de las medidas dictadas a su amparo nos dará la medida de qué tanto se avino el Gobierno del presidente Petro a los mandatos de la carta del 91 en esta esencial materia.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET