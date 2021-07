Consejo de Estado anula elección del gobernador de La Guajira

La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Nemesio Raúl Roys Garzón como gobernador del departamento de La Guajira, para el período 2020-2023.



La decisión, que no es objeto de recurso ordinario alguno, implica que se le cancelará la credencial como Gobernador a Roys cuando la sentencia sea notificada.



La elección de Roys Garzón fue demandada por el ciudadano Esteban Camilo Marín Maldonado alegando que el dirigente político incurrió en doble militancia.



Lo anterior ya que Roys se inscribió por la coalición "Un cambio por La Guajira”, conformada por los partidos Conservador Colombiano, Cambio Radical, Colombia Renaciente y Social de Unidad Nacional, pero en campaña apoyó a candidatos de otros movimientos.



En concreto, apoyó la candidatura de Gerardo Abel Cujia Mendoza a la alcaldía de Uribía, quien se postuló por la colación “Lealtad por Guajira”, compuesta por los partidos Liberal, Centro Democrático y Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).

Y apoyó la candidatura de Euclides Manuel Redondo Peralta a la alcaldía de Riohacha, quien se postuló por el Partido de Reivindicación Étnica (PRE).



La Sección Quinta del alto tribunal acreditó que, en efecto, el 3 de agosto de 2019, Roys apoyó en plaza pública a Cujia Mendoza "faltando a su compromiso de respaldar la candidatura de un candidato que respaldaba el Partido Conservador Colombiano u que estaba inscrito también como candidato a dicha Alcaldía".



Lo propio sucedió con Redondo el 24 de agosto de 2019. El alto tribunal dijo que los comportamientos desarrollados por Roys Garzón "afectaron la claridad y lealtad exigidas constitucionalmente en cabeza de sus electores".



Según la Sección Quinta, "los equívocos, las confusiones, las ambigüedades, las puestas en escena meramente coyunturales e inclusive las indeterminaciones ideológicas que produce la doble militancia, alteran el convencimiento del elector al momento de la toma de su decisión".



También indicó que Roys "no podía invocar válidamente el haberse presentado a la campaña electoral en virtud de una coalición, para argüir que no le era aplicable la prohibición de la doble militancia, pues ésta por disposición constitucional y legal, se predica sin distinción, respecto de quienes aspiren a ser elegidos en cualquier cargo de elección popular".



En este caso, la Procuraduría había apoyado ante el Consejo de Estado los argumentos de la demanda indicaron que Roys Garzón, en su criterio, "traspasó la línea de lo admisible a la hora de recibir las adhesiones y no solo “caminó por la cornisa” sino que incurrió en el terreno de la doble militancia".



"Para el Ministerio Público, es claro que la suscripción del pacto lo fue, en tanto, evidencia una alianza política de (Euclides) Redondo y Roys para conseguir el favor popular bajo la promesa de trabajar juntos en las propuestas allí contenidas, de hecho, el pacto dice que es “ejemplo de unidad”, acuerdo que desconoció que en Riohacha el partido Conservador tenía su candidato a la alcaldía", había dicho la entidad.

