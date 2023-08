El Presidente advirtió que el fenómeno del Niño no siempre es previsible y que solo a principios de julio se supo que había una probabilidad de que este ocurriera. "Vamos a tener con 56 % de probabilidad un fenómeno del Niño grave. Era previsible que iba a ser grave, no". El Jefe de Estado dijo que la crisis climática no es un juego de niños y que este año habrá un aumento de un grado y medio en todo el mundo. Lo cual es un punto de no retorno.