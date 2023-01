El Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la Alcaldía de Bello por el deslizamiento de tierra ocurrido en La Gabriela, en ese municipio de Antioquia, el 5 de diciembre de 2010, que dejó al menos 80 personas fallecidas.



En segunda instancia, el tribunal se pronunció sobre la demanda presentada por dos grupos familiares afectados por el hecho, que fue calificado como una ‘desgracia anunciada’ porque desde el año 2003 personas del sector habían advertido del riesgo que generaba en la zona una escombrera ilegal.



De hecho, la Fiscalía había iniciado una investigación y en mayo de 2005 la Corporación Autónoma Regional de Antioquia había empezado un proceso sancionatorio contra la Sociedad Minera Peláez Hermanos S.C.S, dueña del terreno.



En 2006, ingenieros advirtieron el riesgo de avalancha del talud en el que se arrojaban residuos, también de radicaron quejas y, luego, desapareció el botadero porque el señor José Alirio Zamora Ardila aplanó los escombros y construyó un parqueadero. En diciembre de 2010, cayeron más de 50.000 metros cúbicos de tierra que arrasó con todo a su paso.



En decisión conocida por EL TIEMPO, tomada en diciembre del año pasado, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la responsabilidad extracontractual del municipio de Bello y de José Alirio Zamora Ardila por los daños provocados a estas dos familias y absolvió a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia.

El deslizamiento que se presentó en dicha fecha no solo era previsible, sino resistible, pues no fue fruto de un hecho intempestivo de la naturaleza, sino de la acción humana FACEBOOK

El fallo de 58 páginas cita múltiples informes periciales que se mandaron a hacer por este caso para indicar que la tragedia “se atribuyó principalmente al depósito irregular de escombros y al funcionamiento del parqueadero y lavadero de carros conocido como La Báscula”. E indicó que hay múltiples evidencias de acreditan la responsabilidad del ente municipal.



“El deslizamiento que se presentó en dicha fecha no solo era previsible, sino resistible, pues no fue fruto de un hecho intempestivo de la naturaleza, sino de la acción humana (…) Precisamente fue con ocasión de la situación que se presentó en ese predio que Corantioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, iniciaron las investigaciones correspondientes, para concluir que el proceso erosivo que se estaba suscitando en el terreno representaba un alto riesgo para los habitantes del sector de Calle Vieja, riesgo que efectivamente se materializó, pues fue allí donde se presentó el alud de tierra que terminó con la lamentable muerte de varios de los residentes de la localidad”, dice el fallo.



El Tribunal dijo que, contrario a lo aducido por la alcaldía, no se puede justificar su omisión en el hecho de que las irregularidades se estaban presentando 200 metros más arriba, “cuando todas las pruebas apuntan a que fue justamente el predio en el que operaba el parqueadero y el botadero de escombros en el que se gestó la causa del desprendimiento de tierra”.



“En cuanto a la posibilidad de prever y resistir el hecho, está demostrado que, por lo menos desde el año 2003, en el lote donde ocurrió el deslizamiento, el señor José Domingo Rúa venía depositando escombros de manera irregular”, agrega la decisión que señala, de otro lado, que si bien o hay prueba que el municipio supiera de la entrada en funcionamiento del parqueadero, esto no la exime de responsabilidad.



Lo anterior, porque “ya tenía conocimiento de la inestabilidad del terreno que estaba próximo al parqueadero, por ende, de haber efectuado una debida gestión del riesgo, al establecer las causas de la inestabilidad del terreno, necesariamente habría podido determinar que una de ellas era el ineficiente manejo de aguas del lavadero”.

El municipio de Bello debió realizar las obras necesarias, así como procesos de concertación y/o socialización con la comunidad en ejercicio de las funciones de control urbanístico FACEBOOK

“El municipio de Bello tenía la responsabilidad principal y directa en cuanto a la prevención y atención de desastres, razón por la cual, debió realizar las obras necesarias, así como procesos de concertación y/o socialización con la comunidad y actuaciones administrativas, en ejercicio de las funciones de control urbanístico, para que se adoptaran las medidas correspondientes en relación con los asentamientos que se encontraban en las zonas de alto riesgo, lo cual no sucedió”, dice el fallo.



En ese sentido, para el Tribunal, la administración municipal no podía trasladar a los ciudadanos la carga que se deriva de adelantar las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de un desastre. Más, si se tiene en cuenta que fueron los mismos habitantes del sector los que denunciaron ante la Fiscalía el funcionamiento ilegal de la escombrera por el riesgo que esta representaba para ellos y sus viviendas.



La decisión ordenó una indemnización a favor de dos grupos familiares que demandaron a la Nación con apoyo del abogado Javier Villegas Posada, quien le dijo a EL TIEMPO que "esta decisión reitera las gravísimas fallas en las que incurrió el municipio de Bello al no atender los requerimientos de la comunidad y de las autoridades ambientales que advertían el peligro que se cernía sobre los habitantes de La Gabriela".



Esta es una nueva condena a la Alcaldía dictada por la justicia por este mismo caso, ya que en 2021 el Tribunal, al estudiar demandas de otras familias, también declaró la responsabilidad del homicidio.

