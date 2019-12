¿Cuánto tiempo le queda a la Corte para elegir Fiscal este año?

Este jueves la Corte Suprema de Justicia tiene programada su última sala plena ordinaria de este año antes de que comience la vacancia judicial, que arranca desde el 20 de diciembre.

Esto significa que, oficialmente, por ahora la Corte sólo tendría esta última sala para poder elegir al próximo Fiscal General de la terna que le presentó el presidente Iván Duque este martes ante el alto tribunal, en la que puso los nombres de Clara María González, secretaria Jurídica de Presidencia; Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado; y el consejero presidencial Francisco Barbosa.



Como a la Corte le queda solo una sala, hay serias dudas de que alcance a elegir al fiscal este año por dos razones:

La primera, es que primero tendría que escuchar en entrevista a los candidatos para luego proceder a las votaciones, algo que sería difícil de conseguir en una sola jornada. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema, Álvaro Fernando García Restrepo, aseguró que este jueves -desde las ocho de la mañana- escucharán a los ternados para proceder a elegir al fiscal.



"Estamos dispuestos a cumplir con nuestro deber de elegir a uno de ellos, considerando que es una terna excelentemente compuesta, que está encaminada al respeto y manutención de las instituciones del país", dijo García.



De todas maneras, la Corte Suprema podría convocar a sesiones extraordinarias en lo que resta del año para tratar de tomar una decisión en ese tiempo.



Pero la segunda razón que podría demorar la elección del fiscal es más compleja: de las 23 sillas que tiene la Sala Plena, la Corte Suprema tiene siete vacantes. Desde hace un año, cuando recibió la primera lista de candidatos, el alto tribunal no ha podido ponerse de acuerdo para llenar esas sillas.



Tanto para elegir magistrados como para elegir al próximo fiscal general se necesitan 16 votos, y justo el alto tribunal hoy tiene 16 magistrados, lo que implica que la decisión tendría que ser unánime y los antecedentes demuestran que no es tan sencillo para el alto tribunal llegar a consensos.



Según el presidente de la Corte, este mismo jueves también elegirán a los siete magistrados que les faltan. "Estamos dispuestos también a cumplir nuestro deber de elegir a todos los magistrados que faltan para integrar totalmente la Corte. Es un deber que es difícil. Nombrar, cuando se hace en grupos grandes como lo es una Corte, no es tan fácil. Pero la ciudadanía debe saber que la Corte ha venido cumpliendo todos sus deberes constitucionales. Que elegir tiene que hacerse sin afanes, con cuidado, con prudencia, pero que nunca se ha dejado de cumplir el deber de impartir justicia", aseguró García.



Aunque la Corte no necesita estar completa para poder elegir al fiscal general, lo cierto es que entre menos magistrados tenga será más difícil llegar al mínimo de 16 votos que se requiere. Al respecto, García dijo que el quórum se cumple con 16 magistrados para actuaciones administrativas y en el caso del alto tribunal, "siempre ha habido con quién decidir".



El alto tribunal hoy tiene tres vacantes en la Sala Penal, tres en la Laboral y una en la Civil. La última silla que quedó libre fue la del magistrado Rigoberto Echeverri, quien terminó su periodo el viernes.



Mientras magistrados del alto tribunal aseguran que en una corporación en la que hay tantas voces distintas es normal que sea difícil llegar a este tipo de consensos, otros sectores han criticado a la Corte por la demora para llenar sus vacantes y por hechos pasados en los que se han demorado para elegir un Fiscal General.



En noviembre el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, aseguró que presentaría una acción de cumplimiento ante un juez para que se le ordene a la Corte Suprema llenar sus vacantes. Hasta ahora no ha presentado tal recurso.



JUSTICIA