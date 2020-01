La dura carta de magistrado por demora en la elección de togados

Faltando dos días para la cita que la Corte Suprema se dio para intentar elegir fiscal general y llenar las vacantes que hay en el alto tribunal, un magistrado del alto tribunal dirigió al presidente de la Corte una dura carta en la que señala que varios aspectos respecto a la elección de magistrados.



Se trata de Ariel Salazar Ramírez, actual magistrado de la Sala Civil de la Corte y cuyo periodo termina el próximo 27 de febrero. En su carta, enviada al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Fernando García, respondió a comentarios que han estado sonando de que ha buscado "entorpecer la elección de magistrados para suplir las vacancias actuales".

En la misiva, de dos páginas, Salazar dijo que ha cumplido con su deber al haber votado por "los candidatos más idóneos académica y profesionalmente, previo examen a sus hojas de vida, su trayectoria y antecedentes", aunque reconoció que ha votado en blanco para elegir magistrados en varias ocasiones porque los candidatos eran recomendados por personas que se dedican a hacer "turismo judicial".



Específicamente dijo que ha votado en blanco "cuando se ha tratado de candidatos recomendados por personas que una vez elegidas en la Corporación (...) se dedican a practicar el turismo judicial y a hacer uso indebido de las facultades electorales atribuidas a la Corte Suprema".

El magistrado Salazar reconoció además la inconveniencia de que, con su salida, la Corte pierda el quórum mínimo para tomar decisiones en Sala Plena, que es de 16 magistrados, pero dijo que en todo caso esa eventual situación no será su culpa.



"No es conveniente que el quórum de la Corte se desintegre, pero ante dicha eventualidad, que parece inminente, no acepto tener culpa ni responsabilidad alguna", concluyó Salazar.



De que haya quórum depende que prosperen no solo las elecciones de magistrados para las siete vacantes que hoy tiene la Corte Suprema, sino la selección del próximo fiscal general de la Nación. Por eso, personas como el senador Roy Barreras han sido enfáticas en señalar que debe evitarse que se produzca un 'bloqueo institucional" porque la Corte eventualmente se quede sin suficientes magistrados.



La elección tanto de magistrados para la Corte como del Fiscal General no ha prosperado porque para ninguno de los casos los 16 magistrados actuales se han puesto de acuerdo, y dado que el número de magistrados que hay es el mínimo requerido, las elecciones tienen que ser unánimes.

Este jueves la Corte se volvió a dar cita para intentar destrabar esas elecciones.

En el caso del fiscal general, en diciembre el presidente de la República, Iván Duque, envío su terna a la Corte, en la que incluyó a la secretaria jurídica de Presidencia, Clara María González; el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez; y el alto consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa



De otro lado, la Corte también sesionará para intentar llenar las vacantes que tiene: tres en la Sala Penal y tres en la Laboral, por magistrados que ya terminaron sus periodos; y una en la Civil, que dejó la actual ministra de Justicia Margarita Cabello cuando salió a ocupar esa cartera.

