La Corte Suprema de Justicia aún tiene cinco vacantes

Este jueves la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se reunirá de nuevo para intentar llenar las cinco vacantes que ese alto tribunal tiene desde hace meses.

Las últimas elecciones se hicieron hace casi un mes, cuando la Corte Suprema de Justicia logró llenar dos de las siete vacantes que tenía en ese momento. El 6 de junio, en su Sala Plena, la Corte eligió a Jaime Humberto Moreno Acero como reemplazo del exmagistrado Gustavo Malo, y a Misael Rodríguez Castellanos como magistrado de la Sala de Instrucción.



Moreno Acero, quien era magistrado del Tribunal Superior de Buga, reemplazará al suspendido magistrado Gustavo Malo en la Sala Penal por el tiempo que le quedaba de su periodo, es decir, hasta el 2020. Malo, quien está detenido, fue suspendido de su cargo por el juicio que se sigue en su contra por el denominado 'Cartel de la Toga'.



Y Rodríguez, especialista en derecho penal y criminología, ocupó la única silla que estaba vacante desde hace casi un año en la nueva Sala de Instrucción, encargada de investigar a los aforados.



La Corte todavía tiene vacantes dos silla en la Sala Penal: la que dejó el magistrado José Luis Barceló y la de Fernando Castro Caballero.



En la Sala Laboral están vacantes los puestos que dejaron los exmagistrados de Jorge Mauricio Burgos y de Luis Gabriel Miranda.



Y en la Sala Civil está la vacante que dejó la exmagistrada Margarita Cabello, quien fue nombrada por el presidente Iván Duque como ministra de Justicia.



Para esa silla que dejó Cabello, aseguran fuentes de la Corte, el alto tribunal aún no ha recibido la lista de candidatos que le debe enviar el Consejo Superior de la Judicatura.

La elección de vacantes en la Corte Suprema es clave no sólo para tener completas las diferentes salas, sino porque en junio pasado el presidente Iván Duque aseguró que enviaría la terna para Fiscal General a esa corporación sólo cuando esté completa, es decir, cuando tenga a sus 23 magistrados en la Sala Plena y que son los que deben votar para elegir al próximo jefe del órgano acusador. Según Duque, lo mejor es que la sala esté completa para que "pueda darse este proceso con todas las garantías".



Hoy en la cabeza de la Fiscalía está en encargo Fabio Espitia, después de la renuncia de Néstor Humberto Martínez y de la vicefiscal María Paulina Rivero.



En la Corte se necesitan 16 votos para conformar una mayoría decisoria, por lo que hoy, con 18 magistrados, se tendría que llegar a una votación casi unánime, consenso que, como muestran las pasadas elecciones, no es tan fácil de conseguir en el alto tribunal.



A pesar del condicionamiento de Duque, en entrevista con EL TIEMPO, en junio pasado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Fernando García, aseguró que no es obligatorio que la Sala Plena esté llena para poder elegir al nuevo fiscal, pues lo importante es que estén los 16 magistrados para votar.



García dijo en ese momento que la corporación se tomaría el tiempo necesario para llegar a la mejor decisión.



JUSTICIA