La caída de la cadena perpetua / Opinión

Como estaba casi cantado, la resurrección de la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños no pasó el examen de la Corte Constitucional.



Y claro, muchas son las críticas que caen sobre los magistrados por, aparentemente, preocuparse más por las garantías para los victimarios que por los derechos de las víctimas.



Aún pendientes de conocer el texto completo del fallo, valen algunas reflexiones.

Por un lado, no es tan cierto que hoy, por la decisión mayoritaria de la Corte, los niños estén más desprotegidos en Colombia. La dura verdad es que es tal la inoperancia de nuestra justicia que, con cadena perpetua o sin ella, están expuestos a enormes riesgos.



Desde el año 2000 –con varias reformas al Código Penal, potenciadas en el 2006 con el nuevo Código de Infancia y Adolescencia– en el país rigen condenas de hasta 60 años de prisión, con rebajas y beneficios restringidos, para los depredadores y asesinos de niños. Pero esos 60 años, en la práctica una cadena perpetua, no bastaron para prevenir nuevos ataques. Según Medicina Legal, entre el 2006 y el 2015 se realizaron 210.818 exámenes por abuso sexual. En más del 80 por ciento de los casos las víctimas no tenían 18; de ellas, unas 100.000 no habían cumplido los once. En 2020, 15.359 niños y niñas, la mayoría entre los 10 y los 14 años, sufrieron abuso o violación.



En promedio, en solo uno de cada cinco casos denunciados (y todos los informes alertan de un enorme subregistro) hay captura, proceso y, eventualmente, condena.



La sola existencia de penas draconianas no espanta a criminales que saben que hay poco riesgo de que terminen presos. Así, agitar la bandera de los castigos proscritos hace años de nuestros códigos tal vez sirva para sentir alguna tranquilidad de conciencia frente a la crítica realidad de la violencia contra los niños, aunque sus efectos en la práctica sean inocuos.



En esta crónica de la muerte anunciada de una reforma constitucional, todos cumplieron su papel. Por un lado, Gobierno y congresistas cumplieron sus promesas de campaña y promovieron la cadena perpetua con pleno conocimiento del riesgo de que se cayera y de sus dudosos resultados en la práctica.



La paradoja es que la Corte sustenta su decisión en otro canto a la bandera: el de la resocialización de los condenados en las cárceles del país, que es otro de los frentes colapsados de nuestro sistema de justicia y que es todavía menos eficiente en tratándose de responsables de delitos sexuales.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET