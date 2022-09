En 2012, en plena Cumbre de las Américas, el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, entregó de manera simbólica a la comunidad afrodescendiente de La Boquilla, al norte de Cartagena, el título colectiva de tierras para dicho pueblo que dictó el Incoder.



No obstante, en 2020, un fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar anuló la resolución 0467 de marzo de 2012 que otorgó el título colectivo por cuenta de una demanda. Ahora, la decisión final sobre este pleito la tiene el Consejo de Estado que ya recibió un concepto de la Procuraduría General que pide revocar esa decisión y devolverle el título a la comunidad.



Al estudiar una demanda presentada por Juan Carlos Cárcamo y Hugo de Jesús Garrido González, el Tribunal dijo que según el Plan de Ordenamiento Territorial la zona de la Boquilla ya era urbana no rural cuando se declaró la titulación colectiva. La decisión fue apelada por la comunidad y por varias entidades, incluida la Agencia Nacional de Tierras.



Esa entidad dice que no es cierto que el título se haya expedido de manera irregular, teniendo en cuenta que fue el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Unidad Comunera de Gobierno Rural La Boquilla quien solicitó la titulación bajo el entendido que el territorio ancestral que ocupaban era siempre conocido como un "corregimiento con uso de suelo rural y baldío de la Nación", razón por la cual el Incoder procedió a la adjudicación.



En documento de 42 páginas, la Procuraduría explicó que en el trámite de titulación que hizo el Incoder se hizo una evaluación técnica y se emitió un concepto previo en donde la Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos constató que los predios solicitados “corresponden a terrenos baldíos rurales, de dominio y ocupados tradicionalmente por la comunidad negra solicitante”.

Por eso, dijo la Procuraduría, es “evidente que el territorio de La Boquilla, es un corregimiento y en esa medida a la luz de lo establecido en el artículo 318 de la Constitución Política y el artículo 117 de la Ley 136 de 1994, corresponde a la categoría de una zona rural”.



“El hecho de que en el Plan de Ordenamiento Territorial se hubiere contemplado dicho territorio como de “expansión urbana” no modifica jurídicamente su categoría de rural, ni se constituye en una contradicción entre las dos normativas, en la medida que la categoría de expansión urbana precisamente hace referencia a suelos rurales que tendrían la vocación de ser urbanizables”, dijo la Procuraduría.



El Ministerio Público señaló que, en todo caso, para que esos predios puedan transitar de la categoría rural a ubanizable se requiere la expedición de un “Plan Parcial” previamente aprobado por el Concejo de la ciudad, lo cual no ocurrió en este caso, y por tanto, su naturaleza de zona rural no sufrió mutación alguna.



“No es posible desconocer que las comunidades negras son objeto de especial amparo constitucional y de titulación colectiva de sus territorios, lo cual resulta aplicable en toda su dimensión a la Comunidad Negra Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Gobierno Rural de La Boquilla, consideración que fue advertida por todos los apelantes, quienes desde diferentes puntos de vistas, destacan la trascendencia del tratamiento particular y la especial protección hacia los miembros de las comunidades afrodescendientes, en concreto en lo relacionado con los derechos fundamentales que le son inherentes, entre ellos, la propiedad colectiva y la diversidad étnica y cultural”, dice el concepto.

El caso está para resolverse en el despacho del magistrado Martín Bermúdez del Consejo de Estado.



