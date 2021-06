Juzgado suspende uso del dispositivo 'Venom' del Esmad en Popayán

El Juzgado Décimo Administrativo Mixto y de la Oralidad de Popayán suspendió el uso en dicha ciudad del Sistema Lanzador de Munición No Letal 'Venom' que usan los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).



La orden de suspensión seguirá hasta que se elabore un protocolo específico para el dispositivo 'Venom' "en el que se plasme la forma correcta de manipularlo".



Esto es, que quede explícito que el dispositivo solo puede usarse en "plataformas tales como vehículos terrestres o plataformas no tripuladas y no desde el suelo, así esté soportado sobre un trípode, a fin de evitar que sea disparado de forma directa sobre la humanidad de los marchantes".



"Además, que debe usarse como última ratio para garantizar el restablecimiento del

orden público, tal y como lo prevé el artículo 20 del Decreto 003 de 2021. La elaboración del protocolo deberá ajustarse a las condiciones que establece, con carácter general, el Derecho Internacional Humanitario, la normatividad internacional y nacional sobre el uso de armas no letales", dice la decisión judicial en poder de EL TIEMPO.



La orden de suspensión también se mantendrá hasta que se capacite "e instruya a todos los efectivos que hacen parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la ciudad de Popayán, con fundamento en el protocolo que para tal efecto se expedirá, en el correcto uso del lanzador múltiple eléctrico 'Venom' de tal forma que la institución los

acredite como personas idóneas para la manipulación, uso y accionar del arma no letal en momentos que se requiera dispersar gran cantidad de personas en aras de restablecer el orden público".



En ese sentido, solo hasta que esté acreditado "el cumplimento de las dos órdenes antecedentes, se podrá volver a utilizar el lanzador múltiple eléctrico en la ciudad de Popayán, pues solo así se podrá garantizar que el artefacto es no letal no solo por su

denominación y clasificación sino también porque su uso así lo corrobora".



La decisión judicial ordena al alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, o quien haga sus veces, supervisar y garantizar "que el lanzador múltiple eléctrico Venom, no se usará en la ciudad de Popayán, hasta tanto la Policía Metropolitana de Popayán cumpla con la elaboración del protocolo y la capacitación".



El fallo deberá ser vigilado por la Personería Municipal de Popayán, la Procuraduría Regional del Cauca, la Defensoría del Pueblo Regional del Cauca, en su calidad de

organismos de control.

La decisión del Juzgado se dio a la hora de estudiar dos tutelas presentadas por habitantes de Popayán que narraron a la justicia el comportamiento del Esmad en las jornadas de protesta desde que iniciaron el 28 de abril y, en particular, que el 12 de mayo pasado, se usó por parte de la Policía dicho dispositivo en contra de los manifestantes, a corta distancia y desde una superficie plana.



La Policía señaló en el expediente que no se han presentado ataques indiscriminados contra la población y que el lanzador múltiple eléctrico 'Venom' está legalmente permitido su uso, al igual que las granadas de aturdimiento según la Resolución No. 02903 de 2012.



El juzgado valoró las pruebas aportadas al expediente e indicó que si bien el artefacti 'Venom' es considerado un dispositivo no letal desde su fabricación hasta su tratamiento legal en Colombia y su uso está permitido, "la forma en que está siendo utilizado, puede convertirlo en letal".



"Tal como se desprende de las pruebas relacionadas en procedencia, ya ha causado lesiones de consideración a protestantes y se lo relaciona con el caso de la muerte del joven Sebastián Muñera, cuyo deceso ocurrió cuando hacía parte de una de las protestas que se adelantaron en esta ciudad en el pasado mes de mayo y se lo ve en

las imágenes que se aportaron a la presente acción, al momento de su muerte con una perforación en el cuello", dice la decisión.



El juzgado aclara que si bien serán otras autoridades las encargadas de verificar las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrió el fallecimiento de Muñera, y establecer los responsables, "es ya un posible caso del uso indebido de dicha arma".



Lo anterior, dice el fallo, "a tal punto que la Procuraduría Regional del Cauca, inició la investigación preliminar con radicado No. IUS-E-2021- 269303, en contra de los agentes del Esmad, por el supuesto uso indebido del artefacto 'Venom' de manera directa sobre los manifestantes, durante las jornadas de protestas realizadas en la ciudad".



"Ha causado tal impacto el uso desmedido del artefacto 'Venom' que el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en su cuenta oficial de Twitter, señaló de manera enfática que el lanzador de proyectiles múltiples que está usando la Policía de Colombia tiene efectos indiscriminados y, por ello, es inapropiado para ser usado en las manifestaciones pacíficas, e indicó que es un arma que fue usada de manera peligrosa en la ciudad de Popayán".



