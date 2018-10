Fallan a favor de María Jimena Duzán tutela interpuesta por fiscal

El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá resolvió que es improcedente la acción de tutela que instauró el fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez a la periodista María Jimena Duzán por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición, buen nombre, honra y rectificación.

Según el fiscal, la periodista “realizó afirmaciones falsas concernientes a la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el caso Odebrecht” en la columna ‘¿Pacto de silencio?’, publicada el 3 de junio de 2018 en la revista Semana. En la publicación, Duzán aseguró que la Fiscalía no había atacado “peces gordos” en las investigaciones por ese caso.

Gracias por el apoyo que recibi de tantos colegas y en especial de la @FLIP_org https://t.co/AX7Sb21eaJ — María Jimena Duzán (@MJDuzan) 3 de octubre de 2018

De igual forma, agregó el fiscal, solicitó una rectificación, pero “transcurridos más de 3 meses desde la presentación de la solicitud de rectificación, no ha recibido respuesta alguna por parte de la periodista, así como tampoco se ha adelantado la corrección de la información divulgada en su columna”.



Sin embargo, el juzgado argumentó que “la supuesta vulneración a los derechos fundamentales deprecados por el actos de cara a las pretensiones de la tutela, no pueden predicarse, si el texto que se ruega sea examinado, no relaciona implícita o explícitamente a quien hoy funge como tutelante”.

Con ese argumento se declaró improcedente la tutela. “Un juez acaba de fallar la tutela que me puso el fiscal Hernandez a favor mío”, dijo la periodista en su cuenta de Twitter y, además, agradeció a los colegas, en especial a los de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), por el apoyo que recibió.



JUSTICIA