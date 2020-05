Juzgado en Caquetá que se digitalizó solo ahora ayuda a más despachos

Con una inversión base de 3 millones de pesos, y otras pequeñas adiciones a lo largo de los años, dineros que han salido enteramente de los bolsillos de los propios funcionarios del despacho, el Juzgado Promiscuo de Puerto Rico, Caquetá, logró en 8 años lo que en más de 20 no ha logrado la generalidad de la justicia.



Son un juzgado que no utiliza nada de papel internamente, que tiene todos sus procesos en expedientes digitales, y que en medio de esta pandemia no solo hace sus audiencias de forma virtual sino que ha facilitado salas virtuales para que otros 6 juzgados de Caquetá hagan lo mismo.



“Este juzgado es una respuesta a los atrasos del Consejo Superior de la Judicatura”, contó Michael González, oficial mayor del Juzgado, quien, aunque es abogado, se ha ganado el título de ‘ingeniero’.



Cuando llegó al juzgado, en 2012, vio la necesidad de un cambio digital. Empezó por pasar la agenda del despacho de un calendario físico a uno virtual. En 2016 ya tenían todos los expedientes digitalizados, y hoy funcionan tan digitalmente que todas las tutelas, demandas, escritos de acusación y demás se manejan de forma electrónica.

El despacho judicial ahora ayuda a otros 6 juzgados de Caquetá a realizar audiencias virtuales en medio de esta pandemia. Foto: Cortesía Juzgado promiscuo de Puerto Rico, Caquetá

Por ello, dijo González, pese a la pandemia, este juzgado puede mantener el 100 % de su operación haciendo teletrabajo, aunque de todas formas les ha afectado la suspensión de términos en procesos judiciales que ordenó la Judicatura, que no les permite avanzar en ciertos temas.



Esto ha facilitado, por ejemplo, que aunque la cuarentena cogió al juez de este despacho en otro departamento, desde allí puede realizar todas sus audiencias y demás diligencias, todo vía web.



Sobre las salas virtuales que el juzgado de Puerto Rico creó para hacer sus audiencias, González explicó que fue por necesidad, ya que el sistema que usa la rama judicial no funciona tan bien.

Las ‘salas’ están alojadas en el sitio web del Juzgado, y han llegado a hacer hasta 5 audiencias virtuales al tiempo –de distintos despachos– sin inconvenientes. Con solo un clic pueden ingresar a la audiencia tanto el juez como la Fiscalía, el Ministerio Público, los procesados y demás partes.



Incluso lograron un sistema que permite que hasta alguien que no tenga internet pueda entrar a la audiencia a través de llamadas web que ellos hacen a sus celulares, sin gastarle los minutos a quien recibe la llamada.

González concluyó contando que todo esto ha facilitado mucho el trabajo de los jueces y demás funcionarios judiciales en esta pandemia, y que aunque ellos son un juzgado pequeño, con el conocimiento que han adquirido quieren ayudar, en la medida de lo posible, a que otros despachos del país pueden pasar su operación a la web.



El Juzgado incluso ya está ayudando a despachos en Valle del Cauca y Santander a tener micrositios web en los que pueden publicar sus autos, decisiones y otros documentos.

