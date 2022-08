Al fallar una tutela a su favor, la Corte Constitucional acaba de tumbar todo el proceso disciplinario que adelantó la Universidad de Medellín que terminó en la anulación de todos los exámenes y convalidaciones que tuvo que cumplir el excongresista Julián Bedoya para graduarse como abogado.



(Lea: Caso Uribe: Corte llama a juicio al excongresista Álvaro Prada)



Bedoya alegó vulneración al debido proceso, diciendo que no la Universidad no tenía competencia para ello.



Con ponencia de la magistrada Paola Meneses, la Corte le dio la razón al indicar que el artículo 110 de reglamento limita la competencia de la Universidad para ejercer su potestad disciplinaria de los estudiantes y egresados no titulados.



(Lea: Baldíos: abecé del fallo que plantea ruta para resolver problemas estructurales)

“Segundo, ni el artículo 114 del Reglamento ni las restantes normas reglamentarias o estatutarias habilitan a la Universidad para ejercer su competencia disciplinaria en contra de egresados titulados. Tercero, la Universidad ejerció su potestad disciplinaria cuando el accionante había perdido dicha calidad y tenía la condición de egresado titulado”, dice el fallo conocido por EL TIEMPO.



“Contrario a lo afirmado por la Universidad, el alcance de la competencia disciplinaria de las universidades respecto de sus egresados no es análogo al de la Procuraduría General de la Nación respecto de los exfuncionarios públicos. Quinto, pese a lo afirmado en el escrito de contestación de la tutela, la Corte no ha dispuesto que las universidades tienen competencia para ejercer su potestad disciplinaria en contra de egresados titulados”, señaló.



(Lea: No habrá juicio contra el IICA por caso Agro Ingreso Seguro: Consejo de Estado)



“La sala concluyó que la Universidad violó el debido proceso del accionante, al ejercer la potestad disciplinaria en su contra, pese a que el Reglamento disciplinario no contiene norma alguna que prevea esta competencia”, dice el fallo.

“La sala concluyó que la Universidad violó el debido proceso del accionante, al ejercer la potestad disciplinaria en su contra, pese a que el Reglamento no lo prevé" FACEBOOK

TWITTER

La Corte Constitucional precisó que esta decisión "no incide en los procesos penal, disciplinario, contencioso administrativo ni administrativo sancionatorio, que actualmente cursan en relación con las presuntas irregularidades cometidas por el accionante en desarrollo del programa académico de derecho en la Universidad de Medellín".



Lo anterior, dijo la Corte, porque no examinó si Bedoya en efecto incurrió en faltas disciplinarias o en delitos, si su conducta vició de nulidad la obtención de su título ni mucho menos si la Universidad expidió títulos de manera irregular.



(Lea: Corrupción: condenan a exmagistrado de la Judicatura de Córdoba)



"Los procesos penal, adelantado ante la Corte Suprema de Justicia, y disciplinario, tramitado ante la Procuraduría, sí tienen por objeto determinar si el accionante incurrió en delitos o en faltas disciplinarias", dijo la Corte.

Las decisiones tomadas por la Universidad que Bedoya no gestionó la evaluación de reingreso ante el Consejo de Facultad, conforme el artículo 146 del Reglamento, cosa que era exigible cuando el estudiante "se ha retirado del programa por (5) años o más”.



También se había ordenado la anulación de su matrícula y se había declarado que Bedoya, para ese momento, "no cumple con los requisitos para optar por el título de abogado contenidos en el Acuerdo 45 de 11 de septiembre de 2015".



(Lea: Con tutela, Luis Alfredo Ramos busca tumbar su condena por parapolítica)

Justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia