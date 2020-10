'Estamos en ejercicio hasta que Congreso decida sobre las renuncias'

Siguiendo el fuerte pronunciamiento en el que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre Julia Emma Garzón de Gómez y Pedro Alonso Sanabria Buitrago, magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a quienes llamó 'exmagistrados' y pidió investigar por seguir tomando decisiones aunque sus 8 años de periodo vencieron en 2016, la magistrada Garzón respondió a los señalamientos que se hicieron desde la Corte Suprema.



Garzón consideró que la determinación de la Corte Suprema fue "ligera" y que la Corte Constitucional debería revisar la decisión con la que el alto tribunal se negó a levantar unas medidas cautelares sobre unos bienes, como lo había ordenado el 8 de septiembre la Sala Disciplinaria al resolver una tutela.

La Sala Disciplinaria de la Judicatura fue eliminada en 2015, con la reforma de equilibrio de poderes, y desde 2016 debió ser remplazada con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pero esto no ha sucedido.

La Corte Suprema de Justicia dice que ustedes son exmagistrados porque sus períodos terminaron hace 4 años, ¿qué responde frente a eso?



Los magistrados de la Sala Penal nos llamaron exmagistrados, creo que fue una decisión un poco ligera que no tuvo en cuenta el Acto Legislativo 02 de 2015 (reforma de equilibrio de poderes), que es parte de la Constitución. El Acto Legislativo hizo una excepción a lo de los 8 años cuando en su parágrafo transitorio dijo que los actuales magistrados deberían permanecer en e cargo hasta que se posesionen los nuevos miembros, como una medida transitoria para no dejar abandonada la función jurisdiccional.



La otra excepción es la relacionada con los magistrados de la JEP. El Acto Legislativo 01 de 2017 dice que ellos permanecerán por 16 años en el cargo.



Además, tanto el año pasado como este hubo dos acciones de cumplimiento que terminaron en una orden para nosotros de permanecer en el cargo.



La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia dice que no se puede abandonar el cargo y solo se sale por muerte o renuncia, nosotros no estamos muertos y presentamos la renuncia el 21 de septiembre al Congreso, que es nuestro nominador.



La Corte Suprema no es juez superior ni constitucional a nosotros, esa decisión quien debe revisarla es la Corte Constitucional, quien sobre el tema se había pronunciado en similares términos. Tal vez los magistrados de la Sala Penal no leyeron todo esto ni sabían que el Congreso no nos ha dado respuesta.

Precisamente sobre la Corte Constitucional, en agosto el alto tribunal dijo que la extensión de un periodo más allá de 8 años es inconstitucional, ¿cuál es la respuesta frente a eso?



La Corte Constitucional revisó en una sentencia de constitucionalidad ese parágrafo del Acto Legislativo 02 y declaró su constitucionalidad, y en reiterados autos lo repitió.

Esa última decisión se tomó en una sentencia interpartes, de la que no fuimos parte, y no tiene la misma fuerza de una sentencia de constitucionalidad.



Es un cambio abrupto de la jurisprudencia, en razón a ello, el día en que nos notificaron la decisión, tomamos la decisión de renunciar al cargo. Estamos en ejercicio constitucional y legal hasta que el Congreso decida sobre nuestras renuncias.

De otro lado, el pronunciamiento de la Corte Suprema dice que ustedes dos no tienen autoridad para tomar decisiones, votar o hacer fallos, y que son solo personas particulares, ¿qué opina al respecto?

​

Estos 4 años hemos conocido vía tutela de decisiones sobre providencias de la Corte Suprema, en las cuales o confirmamos o negamos. Ellos también han conocido en tutela de decisiones nuestras y nos confirman o revocan decisiones.



Me causa extrañeza por qué si hasta la semana pasada éramos legítimos para ellos, esta semana ya no.

Frente a lo expresado por la Corte Suprema de que ustedes no pueden tomar decisiones, ¿considera que eso deja en entredicho la validez de las decisiones que ustedes han adoptado o votado en estos 4 años?



En absoluto. Deben ser responsables en esa afirmación, se debe reconsiderar esa decisión por parte de la Corte Suprema. En modo alguno una decisión de estas puede ser atacada de ilegítima.

Está en camino la conformación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que debe remplazarlos, sus otros cinco compañeros de la Sala Disciplinaria se presentaron a la convocatoria, ¿no cree que esto es, de alguna forma, buscar una reelección como magistrados, que está prohibida?



Ellos tienen todo el derecho a presentar sus nombres a consideración de quienes deben escoger las ternas, van a ser tanto el Presidente de la República como el Consejo Superior de la Judicatura (antes llamado Sala Administrativa) quienes deben tomar las decisiones al respecto.



Todos los cinco son funcionarios capaces, con altas cualidades, alto intelecto y experiencia.



Ojalá los organismos que deban conformarla (la Comisión) lo hagan de manera rápida, para nosotros poder entregar, a quien deba recibirnos, toda esa actividad judicial que hemos hecho estos años.



Finalmente, una vez pase todo esto y me acepten mi renuncia, me dedicaré a lo que más me gusta en el mundo: a hacer una fundación para recoger perros y gatos.

