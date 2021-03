Juicio por el caso de Jineth Bedoya en Corte IDH continúa este lunes

El juicio que lleva la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el secuestro y violación de la periodista Jineth Bedoya se reanudará hoy y tendrá una jornada adicional mañana.



Aunque inicialmente las audiencias estaban programadas para los días 15, 16 y 17 de marzo, solo se tuvo la del primer día, cuando la Agencia de Defensa Jurídica del Estado recusó a cinco de los seis jueces del tribunal internacional, alegando que lo estaban prejuzgando, y se retiró de la diligencia.



Sin embargo, la Corte IDH declaró improcedente la recusación y volvió a citar a las partes para continuar con la audiencia.



Luego de estas acciones, que varios sectores calificaron como una dilación al proceso por parte del Estado, se espera que hoy sean escuchados los testigos, quienes podrán ser interrogados por las partes. Mañana serán los alegatos finales, en los que los intervinientes expondrán sus peticiones a la Corte IDH, y luego, el tribunal internacional se tomará un tiempo para decidir si condena al Estado por los hechos y qué tipo de medidas de reparación ordena.

Un proceso clave

El caso es de la mayor importancia no solo porque se daría una decisión de fondo en el proceso por la atroz agresión que sufrió la comunicadora, quien es subeditora de EL TIEMPO, sino porque habría un primer pronunciamiento del tribunal internacional sobre la violencia contra las mujeres periodistas en el hemisferio. Además, es el primer caso de violencia sexual ocurrido en el conflicto armado colombiano que llega a este tribunal.



El ataque contra Bedoya ocurrió el 25 de mayo del año 2000, cuando la periodista trabajaba en El Espectador y venía haciendo graves denuncias sobre la violencia que se vivía dentro de la cárcel La Modelo de Bogotá, en donde los patios se dividieron entre paramilitares, guerrilleros y mafiosos, que se enfrentaban dentro del penal. En la cárcel se registraban homicidios, secuestros, torturas y desapariciones forzadas, así como tráfico de armas en el que, ha denunciado, estaban involucrados funcionarios públicos.



Mientras Bedoya esperaba la autorización para ingresar a realizar una entrevista, fue secuestrada en la puerta del penal, sacada de la ciudad a un sitio en el que fue amenazada, torturada y violentada sexualmente.



De hecho, una de las peticiones que le presentó a la Corte IDH fue cerrar la prisión.

“Algo que para mí sería reparador es que ese lugar, donde se inició todo, donde empezó este ciclo de terror, se pueda cerrar. Me refiero a que clausurar la cárcel La Modelo, donde no solo se cometió un hecho de violación de derechos humanos contra mí, sino donde sistemáticamente se han cometido todos los tipos de violaciones de derechos humanos desde hace décadas, sería realmente una reparación efectiva”, aseguró la periodista.



JUSTICIA

