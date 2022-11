Luego de su cuestionada aparición semidesnuda, fumando y recostada en su cama mientras presidía una audiencia, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander suspendió provisionalmente por tres meses a la jueza Vivian Polanía, quien protagonizó un criticado video la semana pasada.



La suspensión se tomó en medio de la investigación que se abrió por el comportamiento de la jueza, a quien se le prendió la cámara, mostrando cómo asistía a la audiencia, el 16 de noviembre, durante una diligencia de solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento contra uno de los procesados por el atentado a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, ocurrido en junio de 2021.

De acuerdo con la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, la jueza debía ser suspendida provisionalmente porque, de lo contrario, podría volver a incurrir en la conducta. Además, durante el tiempo de su suspensión no recibirá salario.



En la decisión se relata que durante la audiencia del 16 de noviembre, la jueza mantuvo la cámara apagada desde el comienzo de la diligencia hasta el minuto 57:13, cuando se le enciende y se la puede ver "con una imagen deplorable, con los ojos entredormidos, despeinada, recostada en una cama, semidesnuda, fumando, y con notoria dificultad en la articulación de las palabras que pronuncia".



Cuando el procurador que asistía a la audiencia le hizo caer en cuenta de que se le había prendido la cámara, ella se desconectó pese a que estaba interviniendo el representante del Ministerio Público, quien siguió hablando solo, sin la presencia de la jueza, unos minutos. La togada luego vuelve a conectarse, pero de nuevo con la cámara apagada.

En un video que circula por WhatsApp se ve a la jueza Vivian Polanía (trabaja en el Palacio de Justicia de Cúcuta) atendiendo una diligencia judicial en su cama, semidesnuda y fumando. No sé si esto pueda acarrearle alguna sanción, pero al menos el escándalo ya está servido. pic.twitter.com/9rgNx4C6pV — Manolesco (@jhonjacome) November 17, 2022

"Tal situación no se compadece con el esmero, respeto y circunspección con el que una juez de la república debe administrar justicia, denotándose una clara falta de respeto de la funcionaria, tanto por su propia investidura pública como respecto de las personas que intervinieron en la audiencia", continúa señalando la decisión de suspensión.



La Comisión también le reprocha que, con su actitud, Polanía despreció la investidura de su cargo y por ello se debía evitar que se reitere "el desdeño y desaire que demostró", y se pregunta si la jueza, que no prendió su cámara sino casi una hora después de iniciada la diligencia, acostumbra dirigir sus audiencias en condiciones similares todo el tiempo.



Por todo esto, se suspendió provisionalmente por tres meses a Polanía de su cargo como jueza primera penal municipal con funciones de control de garantías ambulante de Cúcuta.



Hay que recordar que esta no es una medida definitiva puesto que la investigación sigue en curso para determinar si hay lugar a una sanción disciplinaria.

