La jueza Vivian Polanía está de nuevo en el ojo del huracán. Esta vez, la polémica se encendió por un video con contenido erótico que se publicó en redes sociales. En estas imágenes se le ve en pleno auditorio del Palacio de Justicia de Cúcuta en un show con un joven que le hace estriptis.



(Le recomendamos: Abren investigación a la jueza Vivian Polanía por polémica celebración: las razones)

Las imágenes, las cuales han sido criticadas por ser consideradas subidas de tono y fuera de lugar, muestran a la jueza Vivian Polanía sentada en una silla mientras el hombre estaba ligero de ropa, bailaba de manera sensual y le ofrecía alimentos (wafles) que simulaban actos sexuales.

Facebook Twitter Linkedin

La mujer fue captada en participando en un baile erótico. Foto: Tomada de video

La extravagante celebración contó con más de 20 personas, quienes vitoreaban el espectáculo de estriptis. Una de las críticas contra Polanía es que esta celebración se realizó en las instalaciones del Palacio de Justicia de Cúcuta, en el festejo de amor y amistad de estas oficinas.



Ante esta situación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó este mismo 19 de septiembre comenzar una investigación a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial de Norte de Santander que aparecen en el video que se hizo viral.

Jueza Heidi Vivían Polanía y striper en el palacio de justicia de Cúcuta, en medio de la celebración del día del amor y la amistad. pic.twitter.com/IQaarg2Rxw — Don Alirio (@alirio_alvarez) September 19, 2023

“En aras de garantizar el uso apropiado de los espacios públicos, tales como la Cafetería “Café Artesanal Tune-Tolé”, las Zonas Verdes, el Auditorio y el Área autorizada para el disfrute de alimentos junto a la cafetería (comedor), adscritos al Palacio de Justicia Francisco de Paula Santander de Cúcuta, se hace necesario fijar los lineamientos que deben observarse por parte de los funcionarios y empleados, en relación con el uso efectivo de los mismos”, señaló un comunicado del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander.

¿Qué respondió la jueza Vivian Polanía?

Facebook Twitter Linkedin

Jueza Vivian Polanía. Foto: Instagram de Vivian Polanía

A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, en la cual cuenta con unos 400.000 seguidores, la jueza Vivian Polanía se refirió a lo que había pasado y a la nueva investigación.



“La dignidad de la Judicatura no está en una cafetería sino en las decisiones que se toman”, manifestó.



De otro lado, en diálogo con W Radio, la jueza Polanía señaló que el evento fue una invitación a la cual asistió para celebrar amor y amistad. “Para entrar, cada juzgado tenía que hacer una entrada 'animada' (...) no creo que sea un video de carácter sexual", indicó.



Para la jueza Polanía, se están diciendo muchas mentiras sobre la situación. Explicó que el joven que se ve en el video nunca se desnudó y que no es ningún estríper.



(Le puede interesar: Pacto Histórico: cita hoy de la bancada por caso de narcopiloto que se entregó a FBI)



"Estábamos entre personas adultas. Yo no fui la que organizó el evento. Yo no tenía conocimiento. yo no organicé el evento. No hubo alcohol ni ninguna otra situación irregular. No es cierto que tenga connotación sexual", añadió Polanía.

Ya había tendido un escándalo

El pasado 16 de noviembre del 2022, Vivian Polanía fue noticia por los videos de una audiencia virtual que lidera y apareció acostada en su casa, fumando y semidesnuda.

Facebook Twitter Linkedin

La mujer suele publicar imágenes gráficas de sí misma en redes sociales. Foto: Captura de pantalla / Instagram: @vivianpolaniaf3

En ese momento, Polanía fue suspendida de su cargo durante tres meses por la Seccional de la Comisión de Disciplina. Sin embargo, esa decisión fue revocada al estimar que no había requisitos para esa sanción.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias en EL TIEMPO

'Le ganó el peso': joven murió en Bogotá tras resbalar de las piernas de su novio

Procuraduría abre investigación contra el canciller Leyva por licitación de pasaportes

La empresa del video que ha causado indignación por supuesto maltrato laboral en Ibagué