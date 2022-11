La presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial remitió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander los informes de medios de comunicación sobre la presunta incursión en faltas disciplinarias por parte de la jueza Vívian Polanía, quien ha desatado críticas por presidir una audiencia virtual acostada en una cama, semidesnuda y fumando.



Un corto video de esa audiencia en la que por error se le encendió la cámara a Polanía, quien es juez penal municipal con funciones de control de garantías de Cúcuta, ha recibido múltiples críticas en redes sociales por parte varias personas, quienes cuestionan que esa no es una manera digna de impartir justicia.

En la carta de remisión del proceso, la magistrada Diana Vélez, presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina, señala que por competencia territorial el conocimiento de este asunto le corresponde a la seccional de Norte de Santander, "a efectos de que se surta el trámite mas expedito".



Esta no es la primera vez que Vivian Polanía se ha visto envuelta en escándalos, ella es reconocida por publicar fotos en ropa interior, trajes de baño o con atuendos deportivos en sus redes sociales, lo que le ha causado varias críticas.



No obstante, Polanía, quien tiene casi 300.000 seguidores en Instagram, ha reiterado que seguirá haciendo públicos sus gustos y que estos no interfieren con su investidura.

